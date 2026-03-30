スマートな大人の必需品！【ゴールデンベア】が贈る機能性と質感を極めた革財布がAmazonで販売中！
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手にするたびに風格が漂う！【ゴールデンベア】の気品あふれる本革二つ折り財布はAmazonで販売中！
厳選された牛革を使用し、ブランドの象徴であるクマの刻印がワンポイントで入った二つ折り財布。手にしっとりと馴染む質感と、使い勝手を考慮したポケット配置が魅力となっている。シンプルで洗練されたデザインは、持つ人の品格をさりげなく引き立てる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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カードポケットを効率よく配置することで、複数のカードをスマートに持ち歩ける設計だ。必要なカードをすぐに見つけて取り出せるため、会計時の動作もスムーズになる。→【アイテム詳細を見る】
表地には上質な本革を採用しており、使い込むほどに深みのある色艶へと変化するエイジングを楽しめる。丈夫な作りで型崩れしにくく、長年にわたって愛用できる。
小銭入れは中身の確認がしやすい形状になっており、硬貨の出し入れが非常に容易だ。しっかりとした収納力を持ちながらも、財布全体の厚みを抑える工夫が施されている。
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二層に分かれた札入れを備えており、紙幣と領収書などを整理して収納できる。財布の中を常に整頓された状態に保てるため、ビジネスから日常まで幅広く活躍する。
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厳選された牛革を使用し、ブランドの象徴であるクマの刻印がワンポイントで入った二つ折り財布。手にしっとりと馴染む質感と、使い勝手を考慮したポケット配置が魅力となっている。シンプルで洗練されたデザインは、持つ人の品格をさりげなく引き立てる。
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