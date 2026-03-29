オンオフ問わず毎日履きたい！【ニューバランス】が贈る極上のスポーツシューズがAmazonで販売中！
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驚きの軽さとクッション性！【ニューバランス】の万能ランニングシューズはAmazonで販売中！
弾むようなライド感を提供するミッドソールを搭載した、多機能なランニングシューズ。高い耐久性を誇るアウトソールと通気性に優れたメッシュアッパーを組み合わせ、トレーニングから日常使いまで幅広くカバーする。洗練されたデザインと機能性が融合した一足だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自開発のミッドソール素材が、ソフトな接地感と高い反発性を両立させている。足への衝撃を軽減しながら前への推進力をサポートし、長時間の着用でも疲れにくい。
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アッパーには通気性の高いメッシュ素材を採用し、靴内の蒸れを効果的に放出する。軽量でありながらサポート性にも優れ、足全体を包み込むような快適なフィット感を実現した。
アウトソールには耐摩耗性に優れたラバーを適所に配置している。グリップ力が高いだけでなく、ハードなトレーニングや毎日の歩行による摩耗を抑え、長く愛用できる。
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スポーティーなシルエットにスタイリッシュなロゴが映えるデザインに仕上がっている。ランニングなどのスポーツシーンはもちろん、カジュアルな街歩きにも自然に馴染む。
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