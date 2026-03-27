「じゃあ、筑前煮作ってみたらどうです？」作って初めて気づく！時代遅れな価値観を持つ男の成長物語【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
鮎美が作る夕飯は、筑前煮やサバの味噌煮など勝男が好きな和食がメイン。勝男は「美味しい」「いつもありがとう」と言いつつも、「しいていうなら、全体的におかずが茶色すぎるかな？」とアドバイスした。この関係が順調だと思っていた勝男は、しかし、6年目の記念日にプロポーズをすると振られてしまう。失って初めて、彼女がどれだけ丁寧に料理を作っていたかを知る、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」(ぶんか社)を紹介する。「今夜すきやきだよ」(新潮社)で、第26回 手塚治虫文化賞 新生賞を受賞した谷口菜津子(@nco0707)さんの作品だ。
大学時代、パーフェクトカップルと呼ばれていた勝男と鮎美。完璧を求める勝男は、鮎美の手料理に「でも」「しいていうなら」と悪気なくダメ出しを重ねていた。その価値観のズレが積み重なり、プロポーズの場で振られてしまう。その後、合コンで出会った女性や部下から価値観の古さを指摘された勝男は、かつて自らダメ出しをした鮎美の筑前煮作りに挑戦。出汁や下ごしらえの手間を知り、彼女の料理がどれほど丁寧に作られていたのかを実感していく。
本作の誕生のきっかけについて、作者の谷口菜津子さんに話を伺うと、「SNS上で時々見かける『料理のダメ出しをする夫への不満』を読んで腹が立ったり、悔しい気持ちになったりすることがあるのですが、もしその『料理のダメ出しをした夫』が自らそのダメ出しをした料理を一から作ったらおもしろいだろうなと思ったのが、この作品のアイデアの種でした。」と振り返る。
勝男が自分の価値観の誤りに気づき、再起していくストーリー。昨今のジェンダーや個人の自由といったテーマについて、「自分自身は本当についていけているのか？」と感じることが年々増えてきているともいう。「男性が価値観を更新する物語のように捉えられるかもしれませんが、どんな方でも変わることへの希望が持てるような物語にしたいと願って、ストーリーやキャラクターを作っています」と、その思いを語ってくれた。
何気ない一言が、関係や価値観を大きく揺るがすこともある。そんな気づきを与えてくれる谷口菜津子さんの「じゃあ、あんたが作ってみろよ」。勝男視点と鮎美視点、それぞれの価値観の違いにも注目しながら、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：谷口菜津子(@nco0707)
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