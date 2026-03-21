「ヒールで山登りさせられた…」夜景デートの罠。マッチングアプリに生息するヤバい男のリアル【作者に聞く】
【漫画】1話から読む
X(旧Twitter)上で数万いいねを獲得する万バズ漫画を連発している漫画家、港区カンナ(@mina_kan_chan)。漫画『東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜』は、少女漫画の主人公になれない25歳の女性4人を描く群像劇だ。今回はマッチングアプリで婚活中の女性であるしおりに焦点を当てたエピソードについて、著者に制作の裏側を聞いた。
■女性たちのリアルな日常
著者は2023年3月に漫画の投稿を開始し、短期間で10万フォロワーを獲得した。恋愛や婚活、闇深さをテーマに、男女のすれ違いや女性が抱えがちなコンプレックスを描き出している。リアルな心情を捉えた作品は大きな共感を得るだけでなく、SNS上で議論が巻き起こることも多い。本作はそれぞれタイプの違うこじらせ方をした25歳女性4人の恋愛群像劇であり、本当は少女漫画の主人公みたいになりたいのに脇役のような生活をしている女性たちのリアルな日常を切り取っている。
■無意識のうちに女性をイラッとさせてしまう
マッチングアプリで出会うさまざまな男性を描くうえで、著者は男性側に明確な悪意がないケースを描くことが多いと語る。無意識のうちに女性をイラッとさせてしまうリアルな男性像が読者の反響を呼んでいるのだ。作中に登場する男性キャラクターには、さまざまなデリカシーのない人の特徴が詰め込まれており、婚活を経験した女性なら必ずひとつは共感できるポイントがあるという。
また、夜景スポットのデートだと思ったら実はナイトハイキングだったという衝撃的な展開は、世間でよく聞くサプライズデートの失敗談を元にしている。予告なしでのアウトドアデートは基本NGだと著者は指摘する。マッチングアプリに潜む無意識の地雷男たちに翻弄される主人公の姿に、思わず頷いてしまう婚活女子も多いはずだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。