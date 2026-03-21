足元から支配する。高級カンガルーレザーがもたらす極上のフィット感【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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プロも頷く精度と快適性。インドアコートの常識を塗り替える一足【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!
アディダスが誇るこのトレーニングモデルは、足馴染みの良い高級カンガルーレザーとスプリットスエードレザーをアッパーに採用している。履き込むほどに自分の足へと変化していくその感覚は、まさに唯一無二だ。ライニングには快適なシンセティック素材を使用し、長時間のプレーでもストレスを感じさせない作りとなっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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内部にはダイカットＥＶＡインソールを搭載することで、驚くほどの軽さとクッション性を実現した。激しい動きの中でも、足裏にかかる衝撃をしっかりと吸収し、次の一歩へのエネルギーへと変えてくれる。また、アウトソールにはノンマーキング仕様のガムラバーを採用。
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インドアコートにおいて、スリップを恐れずにクイックなターンを可能にする圧倒的なグリップ力を発揮する。
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ただのシューズではない、最高のパフォーマンスを引き出すためのパートナーとして、この一足を選ばない理由はない。今すぐ手に入れて、ライバルに差をつける圧倒的なプレーを体感してほしい。
プロも頷く精度と快適性。インドアコートの常識を塗り替える一足【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!
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