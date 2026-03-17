呼吸するメッシュ、支える3Dプリント。長時間の使用でも「快適」が途切れない【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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驚きの軽さとワイドな安定感。日常のあらゆる動きを、もっとアクティブに変える【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ジョギングからジムワーク、さらには日々の通勤や通学まで、シーンを選ばず活躍するマルチモデル「M413」が、待望のブイスリーへとアップデートを遂げた。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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アッパーには、高い通気性と耐久性を両立させたメッシュ素材を採用している。これにより、長時間の使用でも靴内部の蒸れを効率よく逃がし、常にクリーンで快適な状態を維持することが可能だ。また、サドル部分に施された最新のスリーディープリントが、中足部を的確にサポート。型崩れを防ぎながら、足を包み込むようなホールド感を確保している。
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機能面では、クッション性を損なうことなく極限まで軽量化を図った薄底ミッドソールが、抜群の軽快さをもたらす。足裏はワイドな設計となっており、前後だけでなく左右の急な動きに対しても優れた安定感を発揮するのが特徴だ。
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健康維持のための運動から日常の移動まで、足元を全方位から支えてくれるこの一足。履いた瞬間に実感できる軽やかさと安定した一歩が、あなたの毎日をより健やかで活動的なものへと導いてくれるだろう。
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