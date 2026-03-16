純愛とストーカーの境界線とは？「俺は断じてストーカーではない!!」すれ違い男女のコント劇に爆笑必至【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
クラスメイトの天川美空が好きな和見正。好きが強すぎて、誕生日や血液型、好きな食べ物、嫌いな食べ物、趣味などを調べ上げた。ほかにも、SNSの更新頻度や会話の盗み聞き、休日の過ごし方や体を洗う順番など、やりすぎなくらい彼女のことを調べ上げている。人はそれを「ストーカー」というが、和見にとっては「純愛」だった。少し重い愛を抱えた和見は、放課後に彼女の秘密を知ってしまうが――？
■シリアス厳禁！「死んだと思わせて笑わせる」徹底したこだわり
好きな女子の後をつけ回す男子高校生・和見正。その純愛(？)は、もはやストーカーの一歩手前だった。ついに尾行がバレて問い詰められ、「ストーカーと思われて嫌われる」と覚悟した彼が目にしたのは、彼女が抱える秘密、そして物語は予想外の方向へと転がり始めるーー。
本作「ストーカー男が好きな女の子の秘密を知る話」の作者・ホンノシオリさん。読み切り企画への参加をきっかけに描き始めた本作について「何かおもしろいシチュエーションのラブコメ漫画を描けないかと考え、ストーカー主人公が好意を抱くヒロインが人ならざる者で、すれ違いコントみたいになったらおもしろそうという発想から本作を制作しました」と話す。
当初は1話完結の予定だったが、読者の反応がよく連載へ発展。「読み切りのつもりで描いたものだったので、エピソードを追加してちゃんとまとめられるか不安でしたが、なんとか3話分の短編漫画の構成としてまとめられたのではないかと思います」と、制作の裏側を明かす。
制作においては、「シリアスにさせないように」と徹底してこだわったと語る。「最後の、トラックにひかれそうなヒロインをかばった主人公は死んでしまったのかと思わせて、次のページではただの寝不足が原因だったというような、最初から最後まで笑ってもらえるようにしたのは本作を作るうえのこだわりだったと思います」と、ホンノさん。
最後に「『そういえば、またあの漫画読みたくなったな』と、たまに読み返していただければ、この上ない幸せです。昔描いた漫画であっても、感想コメントはいついただいてもうれしいものです」と読者へメッセージを送ってくれた。
取材協力：ホンノシオリ(@honn_noshiori)
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