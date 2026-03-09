ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。

開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。

好みの量・材料を角皿にのせて自動調理まかせて調理。お惣菜やパンをできたてのようなおいしさにあたためることが出来る。2段で異なるメニューやあぶり焼き等幅広い料理を実現！パワフルな熱源の過熱水蒸気で調理するヘルシオ。

ヘルシオならではのウォーターヒート技術。最初から最後まで水のチカラで調理し、適切な水分を食材に与えておいしい＆余分な脂や塩分を落としてヘルシーに。

ヘルシオの過熱水蒸気調理ならレンジ加熱を使わないので、金属製のざるやアルミホイルが使える。またレトルト食品やゆで卵も同時調理ができる。

ヘルシオを無線LANに接続※1することで、「COCORO KITCHEN レシピサービス」と連携。約1300※2のクラウドメニューから、スマホでメニューを追加することが可能。

※1 ご利用には専用のスマートフォンアプリ(無料)が必要。※2 内蔵自動メニューを含む。※3 画像はAX-LSX3A-S。