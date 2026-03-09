再配達「何時になるかねぇ？」と携帯に電話が!?「ゆっくり待っててくれたらいいのに」配達員の心中を裏切る出来事【著者に聞く】

再配達「何時になるかねぇ？」と携帯に電話が!?「ゆっくり待っててくれたらいいのに」配達員の心中を裏切る出来事【著者に聞く】