再配達「何時になるかねぇ？」と携帯に電話が!?「ゆっくり待っててくれたらいいのに」配達員の心中を裏切る出来事【著者に聞く】
再配達に向かっていると、「何時になるかねぇ？」と携帯に連絡が！「ゆっくり待っててくれたらいいのに」と思いつつ、荷物を届けると？ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんのブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常から『何時になるかね？」『いただきもの』を紹介するとともにゆきたさんに話を聞く。
【漫画】本編を読む
■再配達の催促電話？「ゆっくり待っててくれたらいいのに」と思う配達員
再配達に向かっていると、「何時になるかねぇ？」と携帯に連絡が！「あと30分くらいですかね」と伝えると「待ってるでぇ〜」と言う。そう言われると焦ってしまうので内心「ゆっくり待っててくれたらいいのに」と思う配達員。しかし、荷物を届けると「何回も来させて悪かったね〜」と熱々の豚まんが差し出された。
ばあちゃんは配達員のために豚まんを蒸してくれたのだ。わざわざ何時になるのかを聞いたのは「熱々を食べさせたいから」という温かい思いからだった。「温かいものは用意をするのが手間なので、あんまりいただけることが多くないと思いますが、いただいたときにはやはりお気遣いをうれしく思いますね」と、ゆきたさん。「私も昔、温かい缶コーヒー(湯煎して温めてくださいました)をいただいたことがあって、今も忘れられません」と話す。
■カマボコとリポビタンD、食べかけのお菓子…ほかにも
配達員は上記のようなエピソードのほかにも、お届け先で差し入れをいただくことがあるという。「時々時間がなくてお昼ごはんを食べられないことがあります。あるときお客さんにその話をしたら、気を遣って冷蔵庫を見に行かれました。しかし丁度よいものがなかったのでしょう、板についたカマボコとリポビタンDをくださいました」とゆきたさん。多くはお菓子やジュースをもらうことが多いと言うが、なかにはお断りせざるを得ないものもあったという。ブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」では、このような温かいエピソードや日々の配達の奮闘が描かれている。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
