¹¾¸Í»þÂå¤Î¤Ï¤¸¤á¡¢´²±Ê3Ç¯(1626Ç¯)9·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö´²±Ê¹Ô¹¬¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÂçÌ¾¤¬µþÅÔ¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤¬5Æü´Ö¤«¤±¤Æ¸å¿åÈøÅ·¹Ä(¤´¤ß¤º¤Î¤ª¤Æ¤ó¤Î¤¦)¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿°ìÂç¹Ô»ö¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´²±Ê¹Ô¹¬¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¾ò¾ë
¹¾¸Í»þÂå¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇÂçµé¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë´²±Ê¹Ô¹¬¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Ç400Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¡¢¹ÔÀ¯¡¦·ÐºÑ³¦¡¦Ê¸²½·Ý½ÑÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥ëµþÅÔ¤ÎÁÈ¿¥¡ÖÊ¸²½Ä£Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´²±Ê¹Ô¹¬»ÍÉ´Ç¯º×¡×¤¬³«ºÅ¡£°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢²Ú¡¹¤·¤¤´²±ÊÊ¸²½¤È¡Ö´²±Ê¹Ô¹¬»ÍÉ´Ç¯º×¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£º£Ç¯¤ÎµþÅÔ´Ñ¸÷¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£¡Ö´²±Ê¹Ô¹¬¡×¤È¤Ï¡©ÁíÀª9000¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÈÊ¿ÏÂ¤Îº×Åµ¡É
¤Þ¤º¡¢¡Ö´²±ÊÊ¸²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£(µ²±¤Ç¤Ï¡Ä)³ØÀ¸»þÂå¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
´²±ÊÊ¸²½¤Ï¡¢16À¤µª¤Î¡ÖÅí»³Ê¸²½¡×¤È17À¤µª¸åÈ¾¤Î¡Ö¸µÏ½Ê¸²½¡×¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³ØÌä¡¦½ñÀ×¡¦³¨²è¡¦¹©·Ý¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þÂå¡£ËÜ°¤Ìï¸÷±Ù¤äÉ¶²°½¡Ã£¡¢Ìî¡¹Â¼¿ÎÀ¶¡¢ÃÓË·Àì¹¥(ÆóÂå)¡¢¶á±Ò¿®¿Ò¡¢¾¾²ÖÆ²¾¼¾è¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¹â¤¤·Ý½Ñ²È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´²±Ê¹Ô¹¬¤Ï¡ÖÆó¾ò¾ë¹Ô¹¬¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹Ô¹¬¡×¤È¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡ÈÅ·¹Ä¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë´²±Ê¹Ô¹¬¤Ï¡ÈÊ¿ÏÂ¤Îº×Åµ¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¼ÂºÝ¤Î´²±Ê¹Ô¹¬¤Ç¤Ï¡¢¸å¿åÈøÅ·¹Ä¡¢ÃæµÜ¤ÇÆÁÀî½¨Ãé¤ÎÂ©½÷¡¦ÏÂ»Ò¡¢¸ø²È½°¤éÄ«ÄîÊý¡¢3Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²È¸÷¤ÈÁ´¹ñ¤ÎÂçÌ¾¤éËëÉÜÊý¤ÎÁíÀª9000¿Í¤Ç¡¢¸æ½ê¤«¤éÆó¾ò¾ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹Âç¤Ê¹ÔÎó¤Ç¿Ê¹Ô¤·¡¢µþÅÔ¤Î³¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¢£Îò»Ë¹¥¤É¬¸«¡ª¡Ö´²±Ê¹Ô¹¬»ÍÉ´Ç¯º×¡×¤Î¸«¤É¤³¤í
¡Ö´²±Ê¹Ô¹¬»ÍÉ´Ç¯º×¡×¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î³ÆÃÏ¤Ç´²±ÊÊ¸²½¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÅ¸Í÷²ñ¤¬³«ºÅ¡£¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¿Í¤ÏÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
¹Ô¹¬¹ÔÎóºÆ¸½¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö´²±Ê¹Ô¹¬»ÍÉ´Ç¯º×¡×¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢2026Ç¯12·î6Æü(Æü)¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ö¹Ô¹¬¹ÔÎóºÆ¸½¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡£¸æ½ê¤«¤éÆó¾ò¾ëÅìÂç¼êÌç¤ÎÌó3¥¥í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¹Ô¹¬¹ÔÎó¤Î¼çÍ×¥·¡¼¥ó¤ò¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤¿¤ÀÊâ¤¤¤¿¤ê¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þÂåÁõÂ«¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÏÆÃÊÌ´ÑÍ÷ÀÊ¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£³Ú¿Í¤Ë¤è¤ë²í³Ú±éÁÕ¤âºÆ¸½¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¤È¤³¤È¤óÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£3·î31Æü(²Ð)¤Þ¤ÇÀè¹Ô¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ö´²±Ê¹Ô¹¬»ÍÉ´Ç¯º×¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æó¾ò¾ë¤Ç¤Ï¡¢½Õ´ü¡¢²Æ´ü¡¢½©´ü¡¢Åß´ü¤Î4´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´²±Ê¹Ô¹¬¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¹ñÊõ¡¦Æó¤Î´Ý¸æÅÂ¤ÎÉô²°¤Î¾ãÊÉ²è¤ò¸ø³«¡£¸½Â¸¤¹¤ë¾ãÊÉ²è3600ÌÌ¤Î¤¦¤Á1016ÌÌ¤¬Èþ½Ñ¹©·ÝÉÊ(³¨²è)¤È¤·¤Æ1982Ç¯¤Ë½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÆó¾ò¾ë¤Ç¤Ï¡¢Æó¤Î´Ý¸æÅÂ¤òÌë´ÖÂßÀÚ¤Ç¹Ô¤¦¡Ö´²±ÊÃã²ñ¡ÁµÆ¤È°ª¡Á¡×¤ä¡¢¡ÖÆó¾ò¾ë¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ê¤É¡¢´²±ÊÊ¸²½¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë´ë²è¤¬ËþºÜ¤À¡£
´²±Ê¹Ô¹¬»ÍÉ´Ç¯º×³«ºÅµÇ° ÆÃÊÌÅ¸¡Ö´²±Ê ÂÀÊ¿¤¬¤Ï¤°¤¯¤àÈþ¡×
9·î19Æü(ÅÚ)¡Á11·î15Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢±¨´Ý¸æÃÓ¤Ë¤¢¤ë¡ÖµþÅÔÊ¸²½ÇîÊª´Û¡×¤Ç¡Ö´²±Ê¹Ô¹¬»ÍÉ´Ç¯º×³«ºÅµÇ° ÆÃÊÌÅ¸¡Ø´²±Ê ÂÀÊ¿¤¬¤Ï¤°¤¯¤àÈþ¡Ù¡×¤¬³«ºÅ¡£´²±ÊÊ¸²½¤È´²±Ê¹Ô¹¬¤ò¼´¤Ë¡¢¹¾¸Í»þÂåÁ°È¾¤òºÌ¤Ã¤¿µþÅÔÊ¸²½¤Î¿è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
´²±Ê¹Ô¹¬»ÍÉ´Ç¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡Ö´²±Ê¹Ô¹¬¤È²Ö¤ÎÅÔ¤ÎÊ¸²½¤Ó¤È¡×
9·î5Æü(ÅÚ)¡Á10·î18Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢º¸µþ¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀô²°Çî¸Å´Û¡×¤Ë¤Æ¡Ö´²±Ê¹Ô¹¬»ÍÉ´Ç¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡Ø´²±Ê¹Ô¹¬¤È²Ö¤ÎÅÔ¤ÎÊ¸²½¤Ó¤È¡Ù¡×¤¬³«ºÅ¡£¹Ô¹¬½éÆü¤Î¹ÔÎó¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÆó¾ò¾ë¹Ô¹¬¿ÞÖ¢É÷¡×¤Î¸ø³«¤ä¡¢¿ÈÊ¬¤ò±Û¤¨¤Æ³èÌö¤·¤¿Åö»þ¤ÎÊ¸²½¿Í¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆÁÀî½¨Ãé¤ÎÌ¼¤Ç¸å¿åÈøÅ·¹Ä¤Î¹¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæµÜÏÂ»Ò(ÅìÊ¡Ìç±¡)¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÍ×³ÎÇ§¡£
¢£´²±ÊÊ¸²½¤Î·ÁÀ×¤¬ÅÀºß¤¹¤ëµþÅÔÉÜ
Æó¾ò¾ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢µþÅÔÉÜÆâ¤Ë¤Ï´²±ÊÊ¸²½¤Ë¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º¸µþ¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÎî´Õ»û¡×¤Ë¤Ï¡Ö¼íÌîÇÉºî¡×¤ÈÅÁ¤ï¤ë²¨³¨¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¡¢½Õ¤ÎÆÃÊÌÇÒ´Ñ¤Ç¤Ï¸å¿åÈøÅ·¹Ä¤¬°¦¤·¤¿¥Ä¥Ð¥¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯º¸µþ¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆîÁµ»û ¶âÃÏ±¡¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¡£Êý¾æ(ËÜÆ²¡¢µÒÅÂ¡¢½»¿¦µï¼¼¤ò·ó¤Í¤ë¤â¤Î)¤Ë¤¢¤ë¼íÌîÇÉ¤Î²¨³¨¤ä¡¢¸Ï»³¿åÄí±à¡ÖÄáµµ¤ÎÄí(ÆÃÊÌÌ¾¾¡)¡×¡¢Ä¹Ã«ÀîÅùÇì¤¬ÉÁ¤¤¤¿²¨³¨¡¢¹¾¸Í»þÂå·úÃÛ¤Î¡ÖÃã¼¼ È¬ÁëÀÊ¡×¤Ê¤É¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢È¬È¨»Ô¤Ç¡È¤ä¤ï¤¿¤Î¤Ï¤Á¤Þ¤ó¤µ¤ó¡É¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡ÖÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¡×¤Ï¡¢¡ÖÈ¬È¨Â¤¤ê¡×¤ÎËÜÅÂ¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯Èþ¤·¤¤Íó´ÖÄ¦¹ï¤¬ÆÃÄ§¤À¡£´²±Ê¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤ÊÂ¤·Á¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
´²±ÊÇ¯´Ö¤Ë½ñ²è¤äÃã¤ÎÅò¤Ë½¨¤Ç¤¿Ê¸²½¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡¢¾¾²ÖÆ²¾¼¾è¤æ¤«¤ê¤Î»ÜÀß¡ÖÈ¬È¨»ÔÎ©¾¾²ÖÆ²Äí±à¡¦Èþ½Ñ´Û¡×¤âÉ¬¸«¡£Æâ±à¤ËÐÊ¤àÊ¸²½ºâ¡¢Áð°Ã¡Ö¾¾²ÖÆ²¡×¤È¡ÖÀôË·½ñ±¡¡×¤Î¼þÊÕ¤Ï¹ñ¤Î»ËÀ×¡¦Ì¾¾¡¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(¸½ºß¤ÏÆÃÊÌ¸ø³«Æü°Ê³°Èó¸ø³«)¡£Èþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï´²±Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
±§¼£»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶½À»»û¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤Ë¡¢Íä¾ë¼ç¤Î±Ê°æ¾°À¯¸ø¤¬èß°Â±Ñ¼ïÁµ»Õ¤òÃæ¶½³«»³¤ËÀÁ¤¸¤Æ±§¼£¤ËºÆ¶½¡£¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù±§¼£½½Ä¡¤Î¼ê½¬¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¼ê½¬´Ñ²»¡×¤äË¡Æ²¤Î¡Ö·ìÅ·°æ¡×¡¢òôÄ¥¤ê¤ÎÏ²¼¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¤À¡£
¶½À»»û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢½éÂåÆ«ºî¤¬±§¼£ÀîËµ¤ÎÄ«Æü»³¤ËÍÒ¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ«Æü¾Æ¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÄ«Æü¾Æshop¡õgallery¡×¤Ø¤ÎÎ©¤Á´ó¤ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÂçÌ¾Ãã¿Í¡¦¾®ËÙ±ó½£¤¬»ØÆ³¤·¡¢¤½¤Î¹¥¤ß¤ÎÃã¶ñ¤ò¾Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼·¤Ä¤ÎÍÒ¡Ö±ó½£¼·ÍÒ¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡£ºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¤äÆ«·ÝÂÎ¸³¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´²±Ê¹Ô¹¬¤«¤é400Ç¯¡£º£¤³¤½µþÅÔ¤ËË¬¤ì¤Æ¡¢¤½¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
