【漫画】本編を読む

現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。

→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む

嫌な家_P01


嫌な家_P02


嫌な家_P03


嫌な家_P04


嫌な家_P05


嫌な家_P06


嫌な家_P07


嫌な家_P08


嫌な家_P09


嫌な家_P10


嫌な家_P11


著：送達ねこ