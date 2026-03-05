ニューストップ > ライフスタイルニュース > 配達をしているとたまに遭遇する「嫌な感じ」の家。庭を通る黒い人は… 配達をしているとたまに遭遇する「嫌な感じ」の家。庭を通る黒い人は一体…？／「郵便屋が集めた奇談」 配達をしているとたまに遭遇する「嫌な感じ」の家。庭を通る黒い人は一体…？／「郵便屋が集めた奇談」 2026年3月5日 17時30分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む嫌な家_P01嫌な家_P02嫌な家_P03嫌な家_P04嫌な家_P05嫌な家_P06嫌な家_P07嫌な家_P08嫌な家_P09嫌な家_P10嫌な家_P11→【漫画】『怖いトモダチ』を読む→【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む著：送達ねこ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む