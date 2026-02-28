友人に「奢るよ」と声をかけた直後→期待を裏切らない自販機トラブルに「昭和か！」と思わず絶叫 【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／想像どおりの展開なのに笑える…!!
kasutera(@kasutera5)さんは、ロサンゼルス在住のアクターであり、日英両方の声優としても活動している。アメリカでの日常を描いた漫画をSNSで発信しており、なかでも自販機をめぐるトラブルのエピソードは「昭和の日本みたいだ」と大きな反響を呼んでいる。
■アメリカの過酷な自販機事情
アメリカでは自販機の数が日本に比べて圧倒的に少なく、kasuteraさんの体感では100分の1以下だという。治安の問題から屋外に設置されることは全くと言っていいほどなく、路地裏などに置けばすぐに破壊され、中身を奪われてしまうのが現実だ。また、日本では当たり前のホットドリンクも見たことがなく、友人たちに聞いても「ない」という回答が返ってくるほど普及していない。
■昭和を彷彿とさせるトラブル
あるとき、珍しく自販機を見つけたkasuteraさんは、友人に飲み物をおごろうとした。「ごちでーす！」と喜ぶ友人たちだったが、数秒後には商品が詰まって出てこないという悲劇に見舞われる。アメリカではこうしたことが日常的に起こっており、有効な解決策は存在しない。それでも、イライラを乗せて筐体を叩いたり揺すったりしてしまうのが、現地での現実的な対応となっている。
アメリカの自販機は、クッキーやポテチなどのスナック菓子が充実しているのが特徴だ。飲み物とのハイブリッド機も多数存在する。しかし、国民の肥満率上昇に伴い、学校内に設置する自販機の商品にカロリーや脂質の制限をかける州も現れている。そのほかにも、実際に出くわした詐欺や店員とのバトルなど、日本とは異なる文化ゆえの仰天エピソードを、kasuteraさんは月に1〜3本のペースで更新し続けている。
取材協力：kasutera(@kasutera5)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。