¤Þ¤ë¤Ç±À¡ª¿ÈÂÎ¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Á¥§¥¢¡Ú¥â¥°¡Û¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Ô¤¿¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¾å¼Á¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤ò¿¼¤á¤ë¡Ú¥â¥°¡Û¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥â¥°¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÈùºÙ¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Ó¡¼¥º¤È¿½ÌÀ¤Î¹â¤¤À¸ÃÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Á¥§¥¢¤À¡£¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ÈÈ©¿¨¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ê¡¼¥º¤òºÎÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Á¥§¥¢¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¤ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÌÝÄ´¥«¥é¡¼¤¬¶õ´Ö¤Ë¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥§¥¢¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ð¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢ÆÈ¼«¤ÎË¥À½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹»þ´Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¾²¤Ç¤´¤í¤ó¤È¤¯¤Ä¤í¤°¤È¤¤Ë¤Ï¾åÈ¾¿È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥½¥Õ¥¡¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÃÖ¤±¤ÐÆ¬¤«¤éÇØÃæ¤Þ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯»Ù¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢Á¡°Ý¤ÎÂÀ¤µ¤äÊÔ¤ßÊý¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿¨´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£Æù¸ü¤ÊÀ¸ÃÏ¤ËºÙ¤«¤Êµ¯ÌÓ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Á¤Ã¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤È¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤·¡¢¿ÈÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ÷¿§ÊýË¡¤ÈË¥À½µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿ÌÝÄ´¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤À¡£
¤É¤ó¤Ê»ÑÀª¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¡¢Æü¾ï¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ØÆ³¤¯¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Á¥§¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
