映像美も没入感も妥協なし！視界が支配される感覚。5K2K×45インチ有機EL【エルジー】超ワイドゲーミングモニターがAmazonで絶賛販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
映像美も没入感も妥協なし！視界が支配される感覚【エルジー】超ワイドゲーミングモニターがAmazonで絶賛販売中！
有機EL ひとつひとつのピクセルが発光する有機ELは、光のないピクセル表現ができるので、ほぼ完璧な黒を表現。類まれなるコントラスト表現が可能になり､より繊細な色表現を実現。この黒の再現力は映像をより鮮やかで、実際の視界に近い映像を表現。
→【アイテム詳細を見る】
解像度@リフレッシュレート、表示サイズを選択可能。グラフィックが豊かなゲームには5120×2160@165Hzを、高速表示が求められるFPSなどのゲームには2560×1080＠330Hzと、シームレスに切り替えることができる。また、Dual Modeオプションを用意。44.5インチから24インチまで、選べるお好みの画面サイズとアスペクト比（21:9、16:9）を簡単に選択できる。
より高速なデータ転送が可能。より高速なデータ転送はもちろん、DSC圧縮の際のノイズやデータのエラーを復元するFEC(Forward Error Correction)によって、より本来に近い映像表示が可能になり、消費電力の低減も貢献するDisplayPort 2.1に対応している。
→【アイテム詳細を見る】
より、快適に使えるようさまざまな機能を搭載している。・ディスプレイに偏光子を用いたアンチグレアを採用・ゲームを盛り上げるアンビエントライト機能を背面に搭載・PBP機能でウルトラワイド画面をもっと便利に。
映像美も没入感も妥協なし！視界が支配される感覚【エルジー】超ワイドゲーミングモニターがAmazonで絶賛販売中！
有機EL ひとつひとつのピクセルが発光する有機ELは、光のないピクセル表現ができるので、ほぼ完璧な黒を表現。類まれなるコントラスト表現が可能になり､より繊細な色表現を実現。この黒の再現力は映像をより鮮やかで、実際の視界に近い映像を表現。
解像度@リフレッシュレート、表示サイズを選択可能。グラフィックが豊かなゲームには5120×2160@165Hzを、高速表示が求められるFPSなどのゲームには2560×1080＠330Hzと、シームレスに切り替えることができる。また、Dual Modeオプションを用意。44.5インチから24インチまで、選べるお好みの画面サイズとアスペクト比（21:9、16:9）を簡単に選択できる。
より高速なデータ転送が可能。より高速なデータ転送はもちろん、DSC圧縮の際のノイズやデータのエラーを復元するFEC(Forward Error Correction)によって、より本来に近い映像表示が可能になり、消費電力の低減も貢献するDisplayPort 2.1に対応している。
→【アイテム詳細を見る】
より、快適に使えるようさまざまな機能を搭載している。・ディスプレイに偏光子を用いたアンチグレアを採用・ゲームを盛り上げるアンビエントライト機能を背面に搭載・PBP機能でウルトラワイド画面をもっと便利に。