コンパクトなのに寝心地しっかり。収納も移動もラクラク！暮らしにフィットする【マニフレックス】高反発マットレスをAmazonで今すぐチェック！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
コンパクトなのに寝心地しっかり。収納も移動もラクラク！【マニフレックス】高反発マットレスをAmazonで今すぐチェック！
世界99カ国で愛され続けるマニフレックスが日本人のライフスタイルに合わせて研究・開発した日本国内モデル。しっかりとした硬めの寝心地と、「畳める」「運べる」「収納できる」という優れた利便性を兼ね備えている。さらに芯材の「エリオセル」は空気を多く含む性質があるので、1年を通じてムレを感じにくく快適。四季のある日本には最適のモデル。
→【アイテム詳細を見る】
「メッシュ・ウィング」は厚みが11cm。独自開発の高反発フォーム＜エリオセル＞が体をしっかりと支え上げてくっるので、ベッドでも畳やフローリングの上でも、シーツを付けてこれ1枚で、底付き感なく使用できる。
「メッシュ・ウィング」の側生地には、サラリとした肌触りと優れたストレッチ性が特長の＜エアーサーキュレーションメッシュ＞を使用。芯材の＜エリオセル＞の高反発性、通気性を有効に引き出す構造なので、体にフィットしながらも、その吸湿性・放湿性で1年を通じてムレを感じにくく、快適に使える。さらに、側生地は外して洗濯が可能。
→【アイテム詳細を見る】
「メッシュ・ウィング」はその体積を1/8にまで圧縮させる＜ロールパッケージ＞で輸送される。これも高反発性、通気性、耐久性、復元性に優れた芯材＜エリオセル＞だからこそ可能なのだ。コンパクトにすることで、輸送コストの削減にもつながっている。製造直後にパッケージされるために、埃やゴミなどが入らず、清潔でクリーン。
コンパクトなのに寝心地しっかり。収納も移動もラクラク！【マニフレックス】高反発マットレスをAmazonで今すぐチェック！
世界99カ国で愛され続けるマニフレックスが日本人のライフスタイルに合わせて研究・開発した日本国内モデル。しっかりとした硬めの寝心地と、「畳める」「運べる」「収納できる」という優れた利便性を兼ね備えている。さらに芯材の「エリオセル」は空気を多く含む性質があるので、1年を通じてムレを感じにくく快適。四季のある日本には最適のモデル。
「メッシュ・ウィング」は厚みが11cm。独自開発の高反発フォーム＜エリオセル＞が体をしっかりと支え上げてくっるので、ベッドでも畳やフローリングの上でも、シーツを付けてこれ1枚で、底付き感なく使用できる。
「メッシュ・ウィング」の側生地には、サラリとした肌触りと優れたストレッチ性が特長の＜エアーサーキュレーションメッシュ＞を使用。芯材の＜エリオセル＞の高反発性、通気性を有効に引き出す構造なので、体にフィットしながらも、その吸湿性・放湿性で1年を通じてムレを感じにくく、快適に使える。さらに、側生地は外して洗濯が可能。
→【アイテム詳細を見る】
「メッシュ・ウィング」はその体積を1/8にまで圧縮させる＜ロールパッケージ＞で輸送される。これも高反発性、通気性、耐久性、復元性に優れた芯材＜エリオセル＞だからこそ可能なのだ。コンパクトにすることで、輸送コストの削減にもつながっている。製造直後にパッケージされるために、埃やゴミなどが入らず、清潔でクリーン。