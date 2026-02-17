ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

1日の疲れをじんわりオフ♡温めるだけで、肩がゆるむ【小林製薬】首肩を包むあずき温熱ケア！Amazonで限定販売！

スクリーンショット 2025-09-17 220834


働き続けた首肩にじわ〜っと心までほぐす。首肩広〜く心地よい重さで包み蒸し。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-09-17 220856


使い方は簡単、レンジでチンするだけ。約25分間じゅわ〜っと蒸気温熱が心までじんわりほぐす。

スクリーンショット 2025-09-17 220905


パソコン作業の後に、家事などの後に、リラックスタイムに。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-09-17 220922


内容物はあずきだけ。あずき100%の天然蒸気がじゅわ〜っと温めてくれる。繰り返しの使用で、あずきの水分が少なくなって蒸気の量が減ってくるので、あずき本来のチカラを発揮するため250回を目途にお取替えを。