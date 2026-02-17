Áòµ·¤Î¤¢¤È¤ËÇ¤âÀÂ¤Ã¤¿¡Ä¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡©¡×¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÈÈÕÇ¯¤Î¿ÆÍ§¡É¤È¤Î¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êå«¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¸½Ìò¤ÎÍ¹ÊØÇÛÃ£°÷¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤äÉÝ¤¤ÏÃ¤òÌ¡²è²½¤·¤¿¡ØÍ¹ÊØ²°¤¬½¸¤á¤¿´ñÃÌ¡Ù¤¬ÏÃÂê¤À¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÛÃ£Àè¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤È°¦¸¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬°¦¾ð¤òÃí¤¤¤À¥Ú¥Ã¥È¤â»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©Æü¤´¤í¤«¤éÄ®¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÇÛÃ£¤ò¤·¤Æ²ó¤ê¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤ÈÀõ¤«¤é¤Ì´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÍ¹ÊØ¶É°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£»ô¤¤¼ç¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀÂ¤¯¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á
ËÜºî¤òÆÉ¤ó¤ÀÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£°ì½ï¤Ë¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤¯¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¡Ö¼Â¤Ï¤¦¤Á¤âÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿È¾Ç¯¸å¤ËÇ¤µ¤ó¤â¡Ä¡£¤±¤Ã¤³¤¦ºÐ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÉÂµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÄÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¡×¤È¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¦¥Á¤Î¸¤¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦4Ç¯¤â·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¹Ô¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«(µã)¡×¡Ö5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²æ¤¬²È¤Î¥¤¥ó¥³¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤ÎµÙÆü¡¢µ×¡¹¤Ë¤ªÊè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°¦¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ò»×¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Þ¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¡£
¤³¤ÎÌ¡²è¤Îºî¼Ô¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Ç¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÁ÷Ã£¤Í¤³¤µ¤ó(@jinjanosandou)¡£Æ±Î½¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤òÌ¡²è²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼¡¡¹¤ÈÏÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÊÌ¤ÎK¶É¤Ë¶Ð¤á¤ëÆ±Î½¡¦H¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤ÎÊÑËÆ
Á÷Ã£¤Í¤³¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¼«Ê¬¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤»öÎã¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¼Â¤Ï¡¢Á÷Ã£¤Í¤³¤µ¤ó¼«¿È¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁÄÉã¤Î¤ªÁò¼°¤Î¤È¤¤ËÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Ï·Ç¤¬»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁÄÉã¤Ø¤Î¸¥²Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ç¤â²Ö¤Ç¤Ò¤Ä¤®¤ò¾þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¼Â¤ÏÁÄÉã¤ÏÇ¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼Â²È¤Ç¤Ï¿¨¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤È¤µ¢¾Ê¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÊì¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢°úÂà¤·¤Æ¤«¤é²È¤Ç¤Õ¤µ¤®¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤¬¡¢Ç¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¤ÎÍ·¤ÓÃª¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ëÍÍ»Ò¤ÏËÜÅö¤Ë°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¤º¤Ã¤È»Å»ö¤À¤±¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤Ë¤Ï¡¢¸ª½ñ¤â²¿¤â¤Ê¤¯¿Æ¤·¤á¤ëÍ§¿Í¤¬ÈÕÇ¯¤Ë¤Ç¤¤¿µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Í¹ÊØ²°¤¬½¸¤á¤ë¡Ö¸½Âå¤ÎÌ±ÏÃ¡×
¡Ö¡Ø(Ç¤Ë)Àè¤ËÀÂ¤«¤ì¤ë¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ø¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤¢¤È¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤Î¤«¤â¡£¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÁòµ·¤Î¤¢¤È¤ÇÊì¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Á÷Ã£¤Í¤³¤µ¤ó¤¬¡ØÍ¹ÊØ²°¤¬½¸¤á¤¿´ñÃÌ¡Ù¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Æ±Î½¤«¤é¡Ö¸½Âå¤ÎÌ±ÏÃ½¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥á¥â¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡£¼«¿È¤¬NHK¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¥É¥é¥ÞµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¹½À®¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£
ËÜºî°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÇÛÃ£Àè¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¢¤ë¡ØÍ¹ÊØ²°¤¬½¸¤á¤¿´ñÃÌ¡Ù¡£¡ÖÇÛÃ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤â¤¤¤é¤ì¤º¡¢¤¿¤À¤¿¤À²ø°Û¤Ë½Ð¹ç¤¦Í¹ÊØ¶É°÷¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤ÎÄ®¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤Èµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È²ø°Û¡É¤ò¤¼¤Ò¤Î¤¾¤¸«¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Á÷Ã£¤Í¤³(@jinjanosandou)
