「セサミストリートマーケット」から登場！ヴィンテージムードあふれる新生活コレクション「IT’S A NEW DAY」で部屋作りを楽しもう
進学や就職を機に、4月から新生活を始めるという人に耳寄りなニュースが到着！「セサミストリート」の物販・カフェ・ワークショップを複合したオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、「IT’S A NEW DAY」をテーマにした新生活コレクションの発売がスタートした。
【写真】「セサミストリートマーケット」の新作コレクション「IT’S A NEW DAY」を見る
新作コレクションでは、ブランド初のベッドリネンも登場。昔の絵本をデザインソースにしたヴィンテージタッチのアートが、新生活のインテリアをポップに彩る。
「寝具3点セット」(1万6280円)は、セサミストリートのキャラクターたちが総柄プリントされた布団カバー、ボックスシーツ、ピローケースのセット。シングルサイズのみの展開で、「ピローケース」(1320円)だけは単品で購入することもできる。ちなみに、絵柄は昔の「セサミストリート」の絵本をもとに描き起こされたアートだそう。80年代のキッズルームを思わせる、アメリカンポップなたたずまいがかわいい！
遊び心を感じさせる「DO NOT DISTURBカード」(各770円)は、ホテルライクなインテリアを目指したい人にぴったり。デザインは2種類あり、エルモの裏にはプレーリー・ドーン、クッキーモンスターの裏にはカウント伯爵が描かれている。「DO NOT DISTURB」「PLEASE KNOCK」と、メッセージを切り替えて飾ろう。
ベッドリネンと同じアート・配色がキュートな「ペンポーチ」(各2750円)は、汚れや水滴を防げるラミネート加工がほどこされている。筆記用具のほか、コスメポーチやガジェットケースとしても使えるので、デザイン違いで2種とも買うのもあり。
新生活のおうち時間に大活躍の「ストロー付きタンブラー」(各1650円)は、エルモ、クッキーモンスター、オスカーの全3種類。勉強中、仕事中、さらには料理の最中にと、さまざまなシーンで活用できる。
以上のアイテムは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店およびオフィシャルオンラインストアにて販売中。カラフルでハッピーなインテリアなら、明るい気持ちで毎日を過ごせそう。春の模様替えにもうってつけなので、ぜひチェックを！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
