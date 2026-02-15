「勇者」よりも「業者」がスゴイ!!現代の業者の技術に「勇者と言えなくもない」と総ツッコミ＆いいね殺到【作者に聞く】
津夏なつな(@tunatu727)さんは、漫画経験ゼロから「4コマ1000本ノック」と題し、X上で毎日オリジナルの4コマ漫画を投稿し人気を博すクリエイター。その作品の1つ「抜けない剣」は、一説にはアーサー王伝説のエクスカリバーに由来するともされる由緒正しき伝説にのっとったシチュエーションを描いた作品だ。「勇者にしか抜けない」と言い伝えられている剣を見て抜き出そうと動き始めたのは、作業着姿の一団。工具やジャッキを駆使して見事抜き出してしまうというオチに、「ゆ、勇者…ですよね」「現場の勇者とも言えなくない」「ファンタジーの欠けらもない」と、9900件超のいいねとともに読者からのツッコミが多く寄せられた。
■仕事で得た経験が生きた！
4コマ界隈では、「抜けない剣」というテーマは王道だという。通常は「勇者にしか抜けない剣」がどこに刺さっているか、なぜ抜けないのかといった点を考えてネタ作りがされる作品が多い。しかし、作者の津夏なつなさんは「とにかく『どう抜くか』にフィーチャーしてみました」と、本作「抜けない剣」では定番から少し外したアプローチを選んだそうだ。
さらに、津夏さんは「これに関しては私の普段の仕事で得た経験が生きました！あらゆる工具を駆使して伝説の剣を抜く方法を仕事中に考えているときは楽しかったです(笑)」と、制作の裏側を明かしてくれた。
読者からの反響については「あらゆる現場に現れて依頼人の問題を解決していく業者さんは本当にカッコいいので、そのことが伝わって何よりです(笑)」と語る津夏さん。なかでも「勇者じゃなくて業者だった」というコメントが、特に印象に残ってるという。
このほかにも同テーマで何パターンか描いているという津夏さん。「読者の皆さんからいただいたコメントを参考にネタを思いつくことがよくありますので、同じテーマでもいろんなアプローチができておもしろいなと思います」と、反響が次作へとつながっているそうだ。
多くのいいねとコメントを集めた本作「抜けない剣」。次はどんな切り口が飛び出すのか、津夏なつなさんが描く今後の作品にもぜひ注目したい。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
