軽く、強く、最後まで。4ミリラグが支える安定のトレイル走行【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
反発とクッションを両立。ロングディスタンスを快適に変える一足【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのスニーカーは、ロングディスタンスのトレイルレースで完走を目指すランナーに向けて開発されたトレイルランニングシューズだ。軽量化を追求しながらグリップ力を強化し、長時間の走行でも安定したパフォーマンスを発揮する。走行時のエネルギーを推進力へと変換する「VECTIV」システムを搭載し、アップダウンの激しいコースでも前へ進む力を引き出す設計になっている。
ソールユニットには、安定感と反発力を両立するウィング付きフォーク形状の3DTPUプレートを採用し、ミッドソールには軽量で高反発、かつクッション性に優れたDREAMフォームを配置。長距離でも足への負担を抑えながら、しなやかで力強い走りをサポートする。
アッパーには耐久性と速乾性に優れたブリーザブルメッシュを使用し、ウィングタン構造がフィット感を高めて足のズレを抑制。タンや履き口内側に多めのクッションを配置することで締め付け感を軽減し、長時間の走行でも快適さを維持する。
片足約250グラム（8インチ）という軽さも魅力で、初めてのロングディスタンスレースにも安心して挑める一足だ。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
