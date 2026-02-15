軽くて、まとまる。毎日のスタイリングをもっとポジティブに【アイリスオーヤマ】のドライヤーがAmazonに登場!
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
低温でも速く乾く。髪にやさしい大風量ドライ【アイリスオーヤマ】のドライヤーがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのドライヤーは、パワフルな風を送り出し、従来モデルと比べて約2倍の風量で素早く乾かせるドライヤーだ。温風TURBO時の温度は約50度と低めに設定されており、熱によるダメージを抑えながらも大風量で効率よく乾かせるため、髪への負担を軽減できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
マイナスイオンが静電気を抑えて髪のパサつきや広がりを防ぎ、まとまりのあるサラサラの仕上がりへ導く。TURBO、SET、COOLの3モードを搭載し、速乾からブロー、仕上げまで用途に合わせて使い分けられるため、毎日のスタイリングがより快適になる。
→【アイテム詳細を見る】
本体は約485グラムと500ミリリットルペットボトルより軽く、長時間の使用でも腕が疲れにくい。折りたたんでコンパクトに収納でき、旅行や外出先への持ち運びにも便利だ。マットな質感と豊富な6色のカラーバリエーションで、インテリアにも馴染むデザインに仕上がっている。ミントグリーンとコーラルピンクはWeb限定カラーで、自分らしい一台を選びやすい。
→【アイテム詳細を見る】
毎日のケアをやさしく支えながら、髪本来の美しさを引き出すドライヤーだ。
低温でも速く乾く。髪にやさしい大風量ドライ【アイリスオーヤマ】のドライヤーがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのドライヤーは、パワフルな風を送り出し、従来モデルと比べて約2倍の風量で素早く乾かせるドライヤーだ。温風TURBO時の温度は約50度と低めに設定されており、熱によるダメージを抑えながらも大風量で効率よく乾かせるため、髪への負担を軽減できる。
→【アイテム詳細を見る】
マイナスイオンが静電気を抑えて髪のパサつきや広がりを防ぎ、まとまりのあるサラサラの仕上がりへ導く。TURBO、SET、COOLの3モードを搭載し、速乾からブロー、仕上げまで用途に合わせて使い分けられるため、毎日のスタイリングがより快適になる。
→【アイテム詳細を見る】
本体は約485グラムと500ミリリットルペットボトルより軽く、長時間の使用でも腕が疲れにくい。折りたたんでコンパクトに収納でき、旅行や外出先への持ち運びにも便利だ。マットな質感と豊富な6色のカラーバリエーションで、インテリアにも馴染むデザインに仕上がっている。ミントグリーンとコーラルピンクはWeb限定カラーで、自分らしい一台を選びやすい。
→【アイテム詳細を見る】
毎日のケアをやさしく支えながら、髪本来の美しさを引き出すドライヤーだ。