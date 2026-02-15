入れて押すだけ！味は本格。ホットクックが毎日の料理を変える【シャープ】の電気調理鍋がAmazonに登場!
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
かきまぜも火加減もおまかせ。素材の旨みを引き出す自動調理鍋【シャープ】の電気調理鍋がAmazonに登場!
シャープの電気調理鍋は、まぜ技ユニットが加熱の進行に合わせて自動でかきまぜることで、焦げつきやすい無水カレーやシチューも上手に仕上げる調理家電だ。肉じゃがなどの煮物は煮くずれを抑えながら、少ない調味料でもしっかり味がしみ込み、素材の旨みを引き出す。
温度センサーと蒸気センサーが鍋の中の状態を常に見守り、火加減を自動で細かく調整するため、料理に慣れていない人でもまるで手料理上手が作ったような味に仕上がる。蒸気を逃しにくい構造とドリップ加工の内ぶたが食材の水分を循環させ、ビタミンCや葉酸などの栄養素もより多く残す。普段より薄味でもおいしく仕上がるのが特徴だ。→【アイテム詳細を見る】
煮物、スープ、蒸し物、麺類、発酵、低温調理、お菓子まで幅広いメニューに対応し、まぜ技を活かしたレシピも楽しめる。使い方は材料を入れてボタンを押すだけで、帰宅時にはアツアツの料理が完成している。最大12時間の保温や、あたため直しにも対応し、食事のタイミングに合わせて便利に使える。
スマホ連携で新しいメニューが増え続ける「クックリスト」にも対応し、買った後も楽しみが広がる。容量はそのままにコンパクトな新デザインとなり、キッチン棚にも置きやすい。内鍋はフッ素コーティングでお手入れしやすく、パーツの取り外しも簡単なため、毎日の調理をストレスなく続けられること間違いなしだ。
