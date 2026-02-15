スヌーピーのミニチュアフィギュア、もうコンプできた？壁掛けも棚置きもできるウッドボードデザインの全6種
高品質なミニチュアフィギュアを作り出す「リーメント」から、スヌーピーをモチーフにした新作が登場！全6種類からなる「SNOOPY MINITURE BOARD」(1個1430円・6個入り1BOX8580円)は、現在スヌーピータウンショップほか、玩具・雑貨店、キャラクターショップにて発売中だ。
【写真】リーメントから登場したスヌーピーのミニチュアフィギュアを見る
新作のミニチュアフィギュアは、ウッドボードをベースにスヌーピーのいるワンシーンを描いているのが特徴。もちろん、リーメントだから精巧なつくりとデザイン性の高さはお墨付き！
スヌーピーがおいしいコーヒーとボリューム満点のバゲットサンドに舌鼓を打つ「Cafe Board」、おしゃれな書斎で読書に没頭する「Reading Board」、自慢のアート作品をバックにウッドストックのポートレートを描きあげる「Atelier Board」、楽しいクッキングの瞬間を切り取った「Kitchen Board」、活気ある市場のムードが伝わる「Marche Board」、花々や野菜に水をあげる「Gardening Board」と、パッケージを開けるまで何が入っているかわからないながらも、どの種類が出てもうれしいラインナップだ。
絵画のように壁に掛けたり、棚などに置いたりと、インテリアに映える飾り方で楽しめる。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
