【梅田観光】進化し続けるJR大阪駅北側！今、注目のエリアで最先端の都市型公園やショッピングを楽しむ「うめきた」散策コース
JR大阪駅の北側にあった梅田貨物駅のコンテナヤード。「梅田最後の一等地」と呼ばれたその場所が、2000年代後半から再開発。現在は都市公園やオフィスビル、ホテルなどが立ち並ぶ最新のエリアに様変わり。関西空港とのアクセスも抜群のJR大阪駅のうめきた地下口も完成し、ますます注目の「うめきた」を、ショッピングや散歩を組み合わせて歩いてみるのはどうだろう。
【写真で見る】梅田にできた新エリア、うめきたコース
梅田にできた新エリア、うめきたコース
グランフロント大阪〜徒歩約7分〜うめきたグリーンプレイス〜徒歩約5分〜梅田スカイビル 空中庭園展望台〜徒歩約7分〜LINKS UMEDA(リンクス梅田)
■グランフロント大阪
ターミナルエリア直結の巨大ランドマーク
梅田の中心部となるJR大阪駅北側に位置する大型複合商業施設。約260店が集結する物販・飲食ゾーンのグランフロント大阪ショップ＆レストランや、企業が参加する未来型ショールームのフューチャーライフショールームなどがある。
見どころ
施設内に緑を多く配置し、都会の真ん中にいながらひと息つける空間が広がっていて、訪れた人がお散歩感覚でショッピングを楽しむことができる。
住所：大阪府大阪市北区大深町
交通アクセス：【電車】JR大阪駅すぐ
■うめきたグリーンプレイス
うめきた公園に隣接する賑わいと憩いの空間
うめきたグリーンプレイスは、「みどり」や「出会い・交流の場」をテーマに、緑豊かな広場や賑わい・憩いの空間でくつろぎ、回遊できる複合施設だ。隣接するうめきた公園の利用とともに、ファストフード店やカフェなど、気軽に利用できるテイクアウト可能な飲食店や、話題性と希少性を兼ね備えたグローバルライフスタイルブランドも出店している。
見どころ
外側に面した大階段は、視界が抜けた先に広がる公園の緑と高層ビルという、都会的なのにどこかホッとする景色が広がって、ただ通るだけで喧騒から離れられる癒やしスポット。夕日の時間は空がピンクに染まって圧巻。
住所：大阪府大阪市北区大深町5-1
交通アクセス：【電車】JR大阪駅うめきた地下口直結
■梅田スカイビル 空中庭園展望台
日本有数の360度開放型屋上展望台
世界的にも珍しい建築形態の連結超高層建築・梅田スカイビルの連結部にあり、40階の屋内展望台と360度開放型屋上展望台で構成される。大阪平野や六甲山系をはじめ、晴れた日には遠くの淡路島までも一望できる。地上173メートルの高さから、360度の視界を楽しめるのが最大の魅力。都市の173メートル上空で外気に触れる体験もできる。
見どころ
最上階「スカイ・ウォーク」は円形になっており、昼・夕方・夜と移りゆく景色の美しさを360度見渡すことができる。
住所：大阪府大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビル39・40階・屋上
交通アクセス：【電車】JR大阪駅中央北口から徒歩約7分。Osaka Metro御堂筋線梅田駅5番出口から徒歩約9分。阪急電鉄梅田駅茶屋町口から西へ徒歩約9分 【車】阪神高速道路11号線梅田出口から約3分
■LINKS UMEDA(リンクス梅田)
地域最大級の複合商業施設
大阪・梅田のヨドバシカメラと一体になった複合商業施設「LINKS UMEDA(リンクス梅田)」が開業6周年を迎え、2025年秋に大リニューアル。「Evolution！」をコンセプトに26店舗・約1万平方メートルを改装しお客様のライフスタイルをさらに豊かにする商業施設へと進化。
見どころ
ファッションや食・サービスなど、さまざまな店舗のほか、駐車場も1100台に増設。ヨドバシカメラに来店する人をはじめ、オフィスワーカー、ファミリーにも、毎日を便利に楽しく、特別にしてくれる場所を提供する。
住所：大阪府大阪市北区大深町1-1
交通アクセス：【電車】地下鉄御堂筋線梅田駅直結、JR大阪駅から徒歩約1分、阪急大阪梅田駅から徒歩約2分、阪神大阪梅田駅から徒歩約5分 【車】阪神高速梅田出口から約3分
現在の「うめきた」は商業施設やビルだけではなく、緑豊かな公園やイベントが開催される広場もある。都会の中心にありながら、安らぎのある空間づくりが印象的だ。全面開業は2027年を予定している。ぜひ新しい大阪が発見しにいってほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
