【ホラー】呪われたマンション！606号室の住人へ届けたスノードロップ…花言葉は「あなたの死を望む」【作者インタビュー】
配達のバイトで訪れたマンション、その6階で異形の存在を見てしまった青年。彼に悲劇をもたらしたのは怪異なのか、それとも人間の業なのか――？「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもない(@daredemonaidare)さん。2023年に公開されたオリジナル作品「6階」は、事故を起こし示談金のためバイトを増やした青年が、とあるマンションを訪れたことから破滅していくホラー短編だ。6階への配達時、一室で異様な影を目撃した青年は、その顛末を友人に語る。だが友人の弁では、そのマンションにはそもそも6階がないのだという。事実を確かめるべく二人は件のマンションへ足を運ぶと、配達した商品は「屋上」にあり、しかもそこでは住人が飛び降りようとしていて――、というストーリーだ。作者の誰でもないさんに、作品のアイデアやホラーを描くうえでの意識を取材した。
本作「6階」は、とあるマンションを舞台に、6階の住人である「人間ではない存在」に花を届けた主人公が、やがて悲運を辿る物語だ。作者の誰でもないさんは「『マンションで何か不気味なことが起こる』というシチュエーションを描こうと思った」と制作のきっかけを語る。
本作で「人間ではない何か」の登場は1コマだけだが、「人間ではないものを派手に怖く描かないことで、不気味さが際立てばいいなという想いがありました」という考えがあったそうだ。また、「自分の作品は、ストレートに怖い話を描くとSNS上で伸びにくい傾向があります。だからこそ、むしろストレートに怖いものこそ挑戦する価値が高いと思い『これから描いていこう』と描いたタイミングの作品でした」と本作での挑戦を明かす。
6階で主人公が出くわした人間ではない存在や、花の送り主など、読者に想像する余白がある。誰でもないさんは「明らかに伏せたり描かないほうがおもしろいと思うものは、意図してそうします。しかし、単に説明不足になっているだけなこともあると思うので、そこは気をつけていきたいです」と、ホラーを描くうえでの"読者への見せ方"について教えてくれた。
絵が怖いよりも読み手の想像力が掻き立てられることにより、不気味さが増す本作。ぜひ読んでみて。
取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)
