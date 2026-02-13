足元から気分が上がる、サテン調の輝き。快適さも妥協しない一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
動いても、歩いても、美しく。毎日を彩る【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、環境に優しいアッパーとソール素材を使用し、サテン調のメッシュやチャーム付きシューレース、シンプルなアウトラインのNBロゴなど、細部までこだわって仕上げた「NB NERGIZE v3 LUX」だ。足首をすっきり見せるスタイリッシュなデザインで、スポーツシーンから普段履きまで幅広く活躍する。
ミッドソールにはソフトな履き心地を生むDYNASOFTを採用し、メモリーインサートが足裏に沿ってフィットするため、長時間の着用でも快適さが続く。
アッパーは合成繊維、アウトソールはゴム底、ミッドソールは合成底で構成され、軽さと耐久性のバランスが良い。
レディース向けのDワイズで、足元をすっきり見せながらも安定した履き心地を提供する。ブラックのカラーリングはコーディネートに取り入れやすく、ジムからタウンユースまでシームレスに使える一足だ。
