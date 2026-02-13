狙って動かす、流して引き上げる。2ヘッドで叶える本格EMSケア【ヤーマン】の美顔器がAmazonに登場中‼
硬い筋肉にはポイント、引き上げにはローラー。表情筋を自在に整える一台【ヤーマン】の美顔器がAmazonに登場!
ヤーマンの美顔器は、表層から深層まで幅広くアプローチできる高密度EMSを搭載し、気になる部分を効率的にケアできるモデルだ。2つのヘッドを使い分けることで、表情筋に対してより的確なアプローチができるのが特徴になっている。
ポイントヘッドは硬くなりがちな表情筋をピンポイントで動かし、細かい部分のケアに向いている。一方、ローラーヘッドは押し流すように動かしながら刺激を与え、引き上げるようなケアをサポートする。
気になるフェイスラインやこわばりやすい部分にも使いやすく、日々のケアを手軽に続けられる。
アマゾン限定でヤーマンロゴ入りステッカーが付属し、特別感のあるセットとして楽しめる。自宅で本格的な表情筋ケアをしたい人にぴったりの美顔器だ。
