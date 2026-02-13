地面に書かれた「キケン」の文字！木の陰から「気を付けてね」と言う小学生。子どもが考えた危険を知らせる方法にほっこりした話【インタビュー】

地面に書かれた「キケン」の文字！木の陰から「気を付けてね」と言う小学生。子どもが考えた危険を知らせる方法にほっこりした話【インタビュー】