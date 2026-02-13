地面に書かれた「キケン」の文字！木の陰から「気を付けてね」と言う小学生。子どもが考えた危険を知らせる方法にほっこりした話【インタビュー】
「そういえばこの公園抜けるとちょっと早いんだっけ。たまにはこっちから帰るか」と、公園を通ってショートカットしようとすると「キケン」と書かれた文字が書かれていた。一体、何がキケンなのだろうか…？退屈健(@taikutsu1)さんのライブドアブログ「底辺絵描き・退屈健の毎日カツカツ生活」より『キケンな公園』を紹介するとともの話を聞いた。
【漫画】本編を読む
■「気を付けてね」って、一体何に？
散歩の帰り道。近所の公園を通り過ぎようとして公園に入った。すると、少し歩いたところの地面に「キケン」と書かれた文字を発見。「なんだ、何かあるのか？」と退屈さんが周囲を見渡すと、木の陰からこちらを見ている少年と目が合った。少年は退屈さんに「気を付けてね」と言う。「気を付けて」って、地面に書いてある「キケン」という注意書きに関することなのだろうか…？
周囲を見ても、危ないものは見つからない。しかし、よく見ると「キケン」の文字の上に矢印が書いてある。たどっていくと円のなかにキケンなモノの正体があった。「キケン」の文字は、子どもが考えた危険を知らせる方法だったとわかり、「かわいい心配、ありがとう」と退屈さんも温かな笑みが浮かんだ。読者からも「子どもがかわいすぎる」「普通にニヤけてしまいました」などの声が届き、4000を超えるいいねが集まった。
「本作はほのぼのと和んだ話だったのであえて序盤の方は、少し不穏な雰囲気になるように(というか実際に体験した時に、最初は不穏に感じたので)そこを意識して描いてみました！」と、退屈さん。ホラー漫画がお手のものとあり、導入部分の不穏な空気の出し方を感じてほしい。
取材協力：退屈健(@taikutsu1)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
