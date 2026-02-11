レトロに遊び心をひとさじ。刺繍ペイントが映える軽快スニーカー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
薄底でもしっかり軽やか。70’sの空気をまとった「471」の新色【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
70年代のレトロランニングシューズから着想を得たロープロファイルスニーカー「471」に、スエードとメッシュのアッパー全体へペイントデザインを刺繍で再現した新色が登場した。
切りっぱなしのタンが遊び心とヴィンテージ感を添え、クラシックな雰囲気をより際立たせている。
細身でスッキリとした「320」シリーズのシルエットを踏襲しながら、足入れにはゆとりを持たせ、快適な履き心地を実現しているのも魅力だ。軽量性に優れたDie Cut EVAソールを採用し、薄底ながら軽く柔らかな履き心地で、長時間の着用でも負担が少ない。
レトロなムードと現代的な軽快さを兼ね備え、日常のスタイリングに個性を添えてくれるスニーカーとなっている。
