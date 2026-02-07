農家直送！福島県国見町産のサンふじ＆100％りんごジュースセットを2月末まで販売中
福島県国見町の「クニミノマド」では、サンふじりんごとりんごジュースのセットの販売を2026年2月28日(土)まで受け付けている。
【写真】太陽の光とたくさんの葉っぱで栄養と甘味を限界まで注ぎ込まれたりんごを使用した「りんごジュース」
■サンふじ“葉取らずりんご”について
りんごとジュースには、サンふじという品種の“葉とらずりんご”を使用。
“葉とらずりんご”は名前の通り、葉っぱを取らずにりんごを栽培したもの。りんご栽培では、均等に太陽の光を当てるため、収穫の1カ月前にりんごの葉を取り去るのが通例。葉取らずりんごは、収穫まで葉から豊富な栄養を受け取り、細部にまで行き渡った甘味が特徴だ。
そんな甘味と栄養が凝縮したりんごから作られており、特別な日にではなく、ごくありふれた日常のなかでおいしさを感じられる。
■りんごジュースついて
太陽の光とたくさんの葉っぱで栄養と甘味を限界まで注ぎ込まれたりんごを使用したりんごジュースは、そのぶん味わいと甘さが濃厚。果実の真ん中には蜜が入りやすく、果汁たっぷりでジューシーなおいしさだ。砂糖不使用ながらしっかりとした甘さに驚く人も多い。
【おすすめの飲み方】
そのまま飲んでもおいしいが、寒いこの時期はホットで飲むのもおすすめ。温めることで甘味がより引き立ち、かなり甘く感じられるため、農家は湯で割って飲むことも多いそう。
■農家の紹介
「くろだ果樹園」三代目、黒田壌さん
大学を卒業してから本格的に農業を開始。現在は、祖父の代から続く「くろだ果樹園」でりんごと桃の栽培を行っている。
「くろだ果樹園」は、福島県のエコファーマーの認定を受けた有機質肥料を使った持続可能な農業を実践。保存料を使わずに瓶詰めしているため、りんごそのままのおいしさを楽しめるのが魅力。
■販売情報
内容量：サンふじりんご 3個｜葉取らずりんごジュース(サンふじりんご味)大ビン1本
※内容量：1000ミリリットル
値段：2600円
※送料別
配送方法：通常配送
発送可能地域：全国各地(沖縄県、離島除く)
販売期間：2026年1月6日〜2月28日(土)※なくなり次第終了
保存方法：直射日光を避け、常温で保存
りんごジュースの保存期間：製造から1年。受け取り次第、ビンに記載されている賞味期限の確認を
■りんごの産地・福島県国見町
国見町は福島県最北端に位置し、宮城県との県境にある人口約8000人(2025年10月現在)の小さな町。福島市から電車で約20分と交通の便がよく、古い宿場町の風情や養蚕(ようさん)住宅として使われていた古民家が残り、歴史を感じることができる。
国見町には観光農園がないため、収穫した果物のほとんどがJAや道の駅で販売されている。直接販売する贈答用の果物はごくわずかであり、消費者と直接関わることは少なく、販路が限られている。
FoundingBaseは、国見町や農家さんと長期的かつ継続的に関われる仕組みとして桃やりんごの木1本を複数人でシェアする「クニミノマドオーナー制度」を2022年4月から運営。参加申し込みを行いオーナーになることで、果物を受け取るだけではなく、生育過程を知ったり、農業見学や収穫体験などに参加することができる。
