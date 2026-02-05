リゾナーレ八ヶ岳の春の祭典「回廊の花咲くリゾナーレ2026」開催決定！新アクティビティや、花にまつわる特別メニューも登場
自然豊かな八ヶ岳エリアのリゾートホテル「リゾナーレ八ヶ岳」では、2026年4月25日(土)〜5月24日(日)の間、22回目を迎える春の祭典「回廊の花咲くリゾナーレ2026」が開催。160メートルの花の回廊が2026年も登場する。
【写真】花のアーチをくぐり抜け、春の訪れを全身で感じられるアクティビティ「花咲く森の空中散歩」
■2026年は「花咲く森の空中散歩」が新登場
回廊の花咲くリゾナーレは、2005年から開催している春の定番イベント。全長160メートルの花の回廊が、ホテルのメインストリート「ピーマン通り」を色鮮やかに彩る。また、2026年は花のアーチをくぐり抜ける「花咲く森の空中散歩」が新登場。さらに、ピーマン通りの各店舗では、「花咲くフラワーブレッド」や「花咲くピッツァ」など、花にまつわる特別メニューが販売される。
■背景
リゾナーレ八ヶ岳は、標高約1000メートルに位置する高原リゾートで、4月下旬から5月にかけて春が訪れる。「回廊の花咲くリゾナーレ」は、毎年春の時期に合わせてピーマン通りで開催するイベントで、これまでもイベントの代名詞ともいえる花の回廊のデザインを、地域の高校生や小学生から募集してきた。2026年も地域の高校生がデザインした花の装飾がピーマン通りを彩る。
■【特徴1】全長160メートルの花の回廊で彩られるピーマン通り
ピーマン通りには、まるで絨毯のように花びらが敷き詰められた花の回廊が登場。花の回廊は「八ヶ岳の春」をテーマに、地域の高校生がデザインしたもの。花びらが舞う様子を繊細に表現したり、八ヶ岳のダイナミックさから連想した迫力のある花を描いたり、生徒一人ひとりが思い描く「八ヶ岳の春」が160メートルの回廊を彩る。空間全体が花の装飾で彩られ、華やかで色鮮やかなピーマン通りを楽しめるのが特徴だ。
2026年4月25日(土)〜5月6日(日)の装飾に使用するのは、良質な球根を育てるために開花前にカットされているチューリップの花びら。廃棄予定だった美しい花びらを、リゾナーレ八ヶ岳に訪れる人々に楽しんでほしいという思いで、約35万本のチューリップが回廊を彩る。
※チューリップの花びらの装飾は2026年4月25日(土)〜5月6日(日)の期間限定
■【特徴2】花のアーチをくぐり抜ける「花咲く森の空中散歩」
地上5〜7メートルの高さに位置するアスレチックコースでは、「花咲く森の空中散歩」を初開催。施設内の森を舞台に、花で装飾されたコースを進み、空中から春の景色を満喫できる。花のアーチをくぐり抜け、春の訪れを全身で感じられるアクティビティだ。
場所：施設内 森の空中散歩
時間：9時15分〜16時30分
料金：【宿泊者】1人3500円【日帰り利用】1人5000円※山梨県・長野県・静岡県民の日帰り利用は1人3500円
※雨天、荒天中止
■【特徴3】ピーマン通りで楽しむ「花」にまつわる特別メニュー
イベント期間中、ピーマン通りでは花にまつわる特別メニューが販売される。パンで花を表現した「花咲くフラワーブレッド」に加え、2026年はエディブルフラワーで仕上げる華やかな「花咲くピッツァ」が新登場。また、キッチンカーでは花の色彩を表現した色鮮やかなモクテルを楽しめる。花の装飾で彩られたピーマン通りで、花にまつわる特別メニューとともに、うららかな春のひとときを過ごそう。
【花咲くフラワーブレッド】
場所：ピーマン通り「Boulangerie NODA」
時間：8時〜17時30分
料金：280円
【花咲くピッツァ】
場所：ピーマン通り「VINOTECA」
時間：【ランチ】11時30分〜15時【ディナー】17時〜21時
料金：1850円
【モクテル】
場所：ピーマン通り「キッチンカー」
時間：11時〜17時
料金：1杯500円〜
■「回廊の花咲くリゾナーレ2026」概要
期間：2026年4月25日(土)〜5月24日(日)
時間：10時〜18時
料金：入場無料
対象：宿泊者・日帰り
※雨天・荒天時中止。状況により、内容が変更になる場合がある
■【参考】花咲くリゾナーレ20年の歩み
2005年：3万本のチューリップで⻑さ40メートルの石畳を飾る
2011年：小学生がデザインから作成までを手掛けた「ミニ花の絨毯」が登場
2014年：10年分のデザインを集約したデザインで10回目を祝う
2015年：高さ15メートルのベリーニタワーを装飾し、立体的に空間を装飾
2017年：山梨県と⻑野県の高校生がデザインから制作まで手掛ける「花畳の回廊」が誕生
2020年：高さ1.5〜2メートルの「ビッグフラワー」が登場
2022年：ピーマン通りに最⻑160メートルの花の装飾が登場
2023年：ピーマン通り上部に「風に舞う花びら」をテーマにした装飾が登場
2024年：20周年を記念し、フォトスポットや20年分のデザインが連なった花の回廊が登場
■「リゾナーレ八ヶ岳」について
八ヶ岳の雄大な自然が広がる場所に位置するリゾートホテル。コンセプトは「山岳のヴァカンツァが叶う街」。「ヴァカンツァ」とはイタリア語でヴァカンスという意味。イタリアの山岳都市を感じる施設内には、暮らすように寛げる客室を備え、雄大な自然を舞台にしたアクティビティや土地のワインを味わう食事などを提供している。
所在地：山梨県北杜市小淵沢町129-1
電話：050-3134-8093(リゾナーレ予約センター)
客室数：172室／チェックイン15時、チェックアウト12時
料金：1泊2万5000円〜(2人1室利用時1人あたり、サービス料込)
アクセス：JR小淵沢駅から車で約5分(無料送迎バスあり)
■リゾナーレとは
星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる人たちに想像を超える滞在と心に残る旅を提供。現在は、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。さらに2027年には、「リゾナーレ福井」の開業を予定している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
