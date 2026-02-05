伊豆見香苗とポップしなないでのゴールデンタッグ再び！お風呂嫌いに贈る絵本「どっぽん！バスボール」がお風呂の日に発売
GIFクリエイターの「GIFの伊豆見」としても活躍する伊豆見香苗が、2ピースバンド「ポップしなないで」と再びタッグを組んで、今度は絵本を上梓！同時にMVを伊豆見香苗が担当するテーマ曲もリリースされる。
■2月6日(お風呂の日)発売の絵本「どっぽん！バスボール」とは
2026年2月6日(金)より発売される絵本のタイトルは「どっぽん！バスボール」(本体1500円＋税/303BOOKS刊)。お風呂がつまらないぼうやのもとに、ある日ふしぎなバスボールが現れ、湯船に「どっぽん！」することから繰り広げられる、“マジカル☆バスボール☆アドベンチャー”だ。
伊豆見香苗のイラストといえば、無駄を削ぎ落としたデジタルドローイングによる、味のある画風がおなじみ。本作では、とぼけた空気感はそのままに、手描きによる緻密な作画に挑戦！細い線ですみずみまで描き込まれた世界には、伊豆見らしいユーモアがあちこちに散りばめられ、飽きることなく何度も繰り返しページをめくりたくなる。ストーリーの流れとは別に、探し絵遊びができるなど、隠れた仕掛けで読む人を楽しませてくれるのだ。
■伊豆見香苗とタッグを組むのは盟友、ポップしなないで
テレビ東京系子ども番組「シナぷしゅ」で、楽曲「かぞえうた」と「あめのちくもりのち」を手掛けたのが、Vo.Key.のかめがいあやことDr.のかわむらからなる2ピースバンド「ポップしなないで」。伊豆見香苗は、この2曲のアニメーションを担当した。
今回の絵本「どっぽん！バスボール」では、文と企画を伊豆見香苗とポップしなないでの両者が合同で手掛け、絵を伊豆見香苗が、そして絵本のテーマ曲をポップしなないでが担当。テーマ曲も「どっぽん！バスボール」と、同じタイトルでリリースされる。
絵本の発売日となる2026年2月6日(金)には、ポップしなないでのYouTubeアカウントのほか、SpotifyやApple Musicほか各種配信サービスにて配信がスタートする。YouTubeでは伊豆見香苗によるMVも楽しめるので、こちらもチェックしておきたい！
■お風呂にも貼れちゃう耐水シールをゲットしよう！
バスボールから飛び出した“中のヤツ”が、お風呂にも貼れる耐水シールになった！このシールは303BOOKSTOREおよび一部の書店にて配布される。絵本1冊につき特典シール1枚の配布となる。
特典シールの配布店舗は、発売日当日に特設サイトにて公開される「展開書店一覧」からチェック可能。または、303BOOKSTOREで本書を予約すると、特典シールがついてくるので、確実に欲しいなら予約がおすすめだ。
伊豆見香苗の高い画力と新しいクリエイションを堪能できる、コラボ絵本「どっぽん！バスボール」。お風呂が嫌いなキッズはもちろん、感度の高い大人も楽しめる1冊をぜひ手に取ってみて！
(C) KANAE IZUMI
