【ネコ漫画】そんな猫いるの!?愛猫がハゲた理由に「下手ァ！」「うちの子もハゲるかも」と読者から反響の嵐【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
愛猫家兼漫画家の久川はる(@hisakawa_haru)さんは、自身が飼っている白猫のミコさんを主人公に「愛されたがりの白猫ミコさん」を執筆している。今回紹介するエピソードは、野良猫だったミコさんが家猫となり、毛艶もよくモフモフになってきたころのお話である。
■「うちの猫も同じかも」読者の間で共感の声続々
ある日、久川さんは愛猫・ミコさんの背中の一部がハゲていることに気づいた。ワクチン接種のため動物病院を訪れた際に相談すると、獣医師からも「ハゲてますね」とひと言。皮膚や血液検査では特に異常は見つからず、野良時代の影響かと思われたが、医師から告げられた原因は「毛繕いが下手」という思いもよらぬものだった。まさかの診断に、久川さんは「そんな猫いるんですか!?」と絶句。このエピソードには読者からも、「下手ァ！」「毛繕いに上手い下手があるなんて初めて知った」と、驚きと笑いの声が相次いだ。
久川さんに現在のミコさんの様子について聞くと、「今は冬毛でもふもふなので、ハゲは目立たなくなっています。ただ、夏毛に生え変わる時期には、また一時的に出てくるかもしれません」とのことで、体調管理も含め、引き続き注意深く見守っているそうだ。
ミコさんは幸いにもブラッシングが大好きだそうだが、なかにはブラッシングが苦手な猫も少なくない。その点についてアドバイスを求めると、「手袋型のブラシが好きな猫ちゃんもいるみたいですね。柱に取り付けて、自分でブラッシングできるグッズもありますよ」と教えてくれた。猫と飼い主、どちらにとってもストレスの少ない方法を見つけたいところだ。
読者からは、「うちの猫も実は毛繕いが下手なのかも」「体が硬くて届かないのも、そこがまた可愛い」といった共感の声も寄せられている。
猫の個性も、不器用さも、すべてが愛おしい。そんな気持ちを改めて実感させてくれる作品だ。愛猫との日常をもっと楽しみたい人は、ぜひ本作「愛されたがりの白猫ミコさん」を読んでみてほしい。
取材協力：久川はる(@hisakawa_haru)
