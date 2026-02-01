4Eスーパーワイドで窮屈さゼロ！【ミズノ】の防水ウォーキングシューズがAmazonにて販売中！
4Eスーパーワイドで窮屈さゼロ！サイドジップ付で脱ぎ履きも簡単！【ミズノ】のウォーキングシューズがAmazonにて販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ミズノのウォーキングシューズは、耐久性と機能性に優れた日々の歩行を快適かつ安全に支えるために設計された靴である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ミズノ独自の波形ソール構造「FOAM WAVE」を搭載しているため、着地時の衝撃を分散してひざや腰への負担を軽減し、優しく軽やかな足運びを実現している。また、インソールにはクッション性に優れたPU素材を使用し、抗菌防臭加工を施したメッシュ素材を組み合わせることで、柔らかい履き心地と清潔感を両立させている。
→【アイテム詳細を見る】
4E相当の「スーパーワイドラスト」を採用しており、幅広の足の方でも圧迫感なくゆったりと着用できる設計となっている。サイドにはジップが配置されており、靴紐を解く手間なくスムーズに脱ぎ履きができる点も実用的である。
アウトソールには、通常のラバーよりも摩耗に強い「X10」を採用し、長期間の使用でも擦り減りにくい。さらに、高い防水性能を備えたアッパーにより、雨の日でも靴内への浸水を防ぐことが可能だ。
→【アイテム詳細を見る】
ひざや腰に優しいクッション性と、雨をも厭わない強固な防水性能。4E幅広設計のこの一足が、ウォーキングを自由で快適なものに変貌させてくれる。
