縫い目なしで最高の被り心地！【ザ・ノース・フェイス】の定番ニット帽がAmazonにて登場中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
遠赤外線でぬくもりキープ！縫い目がないので被り心地がいい【ザ・ノース・フェイス】の定番ニット帽がAmazonにて登場中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ザ・ノース・フェイスのニット帽は、定番の人気モデルである「カプッチョリッド」だ。
縫い目のないホールガーメント製法で仕上げられており、継ぎ目がないためゴロつきがなく、頭の形に優しくフィットする抜群の被り心地を実現している。素材にはセラミックを練り込んだ特殊なアクリル糸を採用。これにより、遠赤外線の輻射熱効果が得られ、頭部を常に適温に保つことができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
フロントに配置されたスクエアのロゴワッペンがアクセントとなり、シンプルながらもブランドらしい存在感を放つ。本格的なアウトドアアクティビティから日常のタウンユースまで、1年を通じて幅広いシーンで重宝する汎用性の高さが魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
大人用からキッズ、ベビー用までサイズ展開が豊富なため、家族全員で揃えて親子コーデを楽しむことも可能である。
最高級のフィット感と遠赤外線のぬくもり、そして洗練されたロゴデザインを兼ね備えたこの一着で、冬のスタイルを暖かく彩ろう。
