たっぷり入って、タフに使える定番デイパック【ザノースフェイス】ロングセラーモデルがAmazonで販売中！
ガシガシ使える！収納力ばつぐんの人気デイパック【ザノースフェイス】の定番モデルがAmazonで販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。
ザノースフェイスの代表的なロングセラーモデルとして、高い人気を誇るデイパック(リュック)。メイン素材は、環境に配慮した1000デニールのリサイクルポリエステルに、TPEファブリックラミネートを施した高強度の生地を採用。
濡れや汚れに強いTPEファブリックラミネート素材は、重い荷物でも気兼ねなく収納できる高い耐摩耗性が特長。型崩れしにくいボックス形状で、荷物の出し入れが容易にできる大きな開口部。
濡れや汚れに強いTPEファブリックラミネート素材は、重い荷物でも気兼ねなく収納できる高い耐摩耗性が特長だ。
奥行きもしっかりとあるため、お弁当や出納、厚みのあるものを入れる時にも便利。
