【実話】女性職場は「派閥」が怖い…？コミュ力が高いゆえに起きる、噂話と仲間外れの連鎖【作者に聞く】
同期のいない新卒入社。人事部の先輩に連れられて配属された先は「検査課」だった。「女性ばかりで大丈夫？」と聞かれ、高校時代は女子クラスだったから「問題ないと思います」と答えたものの、働きだしたら問題しかない部署だった――。 辰ノたむさん(@tatsuno_tamu)の実体験を基にした漫画『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を紹介する。
■入社2週間でいじめのターゲットに
出社初日、配属先の検査課にあいさつに向かうと、課長は居眠りをしていた。早々に不安になるたむさん。課長以外は全員女性で、特に教育係のオツ野さんとボネ山さんが部署内で絶対的な権力を持っていた。
オツ野さんは外国人労働者の契約社員への当たりが強く、常に「こんなこともできないの？」と怒鳴り散らす。休憩時間も契約社員には休憩室を使わせず、ロッカールームへ行くよう指示していた。 そんなある日、たむさんは契約社員だけに過重な検品作業をさせていることに気づく。それを指摘すると「新人のくせに」と激怒され、たむさんまで休憩室が出入り禁止になってしまった。 これが入社わずか2週間での出来事だ。翌日から、たむさんへの無視や仲間外れが始まった。
■退職を決意、そして社長へ直談判
陰湿ないじめが続き、たむさんは半年での退職を決意する。しかし、ただ辞めるだけでは終わらなかった。検査課の退職者が後を絶たないことに疑問を感じた人事が動き、たむさんは社長への直談判に臨むことになるのだ。
本作を描いた経緯について、辰ノたむさんは「プライバシーの観点から一部フィクションを混ぜていますが、ほぼ私の体験した実話です。よくある『悪者を倒してスカッとする』という結末ではありませんが、『助けてくれる人は必ずいる』ということを伝えたくて描きました」と語る。
■女性職場の難しさ
女性ばかりの職場について、たむさんはその難しさをこう振り返る。 「女性はコミュニケーション能力が高いぶん、よい面もありますが、その反面『グループ』や『派閥』ができやすく、そこに入る・入らないで気を使うことも多いです。情報共有も盛んなためか、噂話が早く広まるので、ちょっとした行動が話題になりやすい傾向がありますね」
ほぼ女性しか登場しないため、キャラクターの見た目が被らないようこだわったという本作。非正規雇用や外国人労働者への差別、陰湿ないじめの実態をリアルに描き出している。 辰ノたむさんのブログ『うちのダンナがかわいすぎるっ！』では、夫との私生活を描いた絵日記や読者からの体験談も公開中だ。
取材協力：辰ノたむ(@tatsuno_tamu)
