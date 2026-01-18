「俺も好きだよ」大好きなパパの不倫電話を聞いた娘…家族崩壊を企む娘が知ったパパの“意外な正体”【作者に聞く】
SNSで5.1万いいねを獲得し、表示数930万回にも達した話題作がある。幸せな食卓のシーンから始まるが、そこには不穏な空気が流れていた。かわいいママと、ちょっとウザいパパ、そして年頃の娘。平穏に見えるが、娘は許しがたいパパの秘密を知り、この家族を崩壊させようと考えていたのだ。 今回は、漫画『家族崩壊を企む娘』の作者である墨染清さん(@sumizomesei)に話を聞いた。
■「俺も好きだよ、しのちゃん」
事の発端は3日前。書斎の前を通りかかった娘は、パパが誰かと電話する声を聞いてしまう。「俺も好きだよ、しのちゃん」。 知らない誰かに愛をささやく声に、娘は愕然(がくぜん)とする。
しかし、物語は予想外の展開を迎える。読者からは「なんて尊いんだ」「少し泣いた自分がバカみたいだよ、なんだこのオチ」という声が続出。一番多かったのは、浮気疑惑をかけられたパパに対する「かわいい」という感想だった。
■読者のツッコミに「やられた！」
本作がバズった心境について、墨染さんは「驚きました。いつまでも止まらない通知を見て『何が起きてる…』とつぶやいていましたね。『うれしい』より『戸惑い』が先にきました」と振り返る。
また、ラストシーンのセリフについて、読者から鋭い指摘があったという。 「私は平和な日常が始まる『いただきます』をラストのセリフに選びましたが、フォロワーさんから『ごちそうさま』のほうがしっくりきたのでは？ と言われて『やられた！』と思いました(笑)。センスのいい方が多くてハラハラします」
■パパはヒロイン枠？
読者の反響に対し、作者自身も「パパがヒロイン枠だった…な〜んて(笑)」と返答している本作。登場人物のどの女性陣よりもかわいいパパに注目して読んでみてほしい。
今後の活動について墨染さんは、「確定している次回作があります。なかには今まで取り組んだことがないチャレンジもあり、フォロワーさんに『えっ!?』と驚いていただけるんじゃないかと期待しています」と意欲を語った。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
