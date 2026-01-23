ランチ写真、縦読みアピール…SNSで「匂わせ」をしてくる夫の浮気相手に妻はどう立ち向かう!?【作者インタビューも】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、8巻が発行され注目を集めている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。さらに、本作に登場する魅力的なキャラクターたちについて横山さんに話を聞いた。
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘・リエの3人家族で、一見幸せなセレブ家庭のように見えていた薬師寺家。だが、非常識な義母の言動や夫の浮気に限界を感じ、ユイは家出を決断して…。
――本作には個性的なキャラクターがたくさん出てきますが、なかでもシュウの浮気相手「モナ」は結構強烈なキャラクターですよね。「モナ」のキャラクターは、どのように考えられたのでしょうか。
SNSの漫画によく出てくる「あざとい悪女」を自分なりに噛み砕いて描いてみました。(シュウの母で個性強めのキャラ)聡子と同様に、終盤になるにつれ原型を留めなくなってしまいましたね…。
――横山さん的に、本作内で人気があると思うのは、どのキャラクターでしょうか？
たぶん、ユイのママ友の「マリン」じゃないかなと思います。マリンの夫の「ゴン」も人気ですね。荒っぽいですが根は優しい人たちなので。
――ちなみに、本作の中での、横山さんが好きなキャラベスト3とその理由を教えてください！
1位は聡子です。予想よりもとてもいい悪役になってくれたので。2位はマリンです。感覚で動くものの、行動がほぼ間違っていないという聡明な子なので。3位はシュウ。いいところもダメなところも合わせ持っているので、憎みきれないところがあります。
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。夫婦や家族のよさも感じられるので、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
