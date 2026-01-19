【犬あるある】帰宅直後は大騒ぎだったのに…手を洗って戻ったら終了？「柴犬の歓迎タイム短すぎ問題」に反響【作者に訊いた】
「わっかる〜！うちの子もそうです」「急速冷凍庫かっ!って突っ込みたくなるくらい早い冷めっぷりですよね」とコメント欄を沸かせたのは、ユウコトリトリ( @yuko_toritori)さんが描いた“柴犬あるあるエピソード”。柴犬だけでなく、猫などのペットを飼っている人にとってもわかりみが深い“あるある漫画”なのではないだろうか？本エピソードについて、ユウコトリトリさんにさらに話を聞いてみた。
作者のユウコトリトリさんがInstagramに投稿したのは、「柴犬フィーバータイム油断すると逃しがち」と題したエピソードだ。仕事から帰宅すると、数時間ぶりの再会に大興奮する2匹の柴犬たち。全身で喜びをぶつけてくる姿はたまらなく愛おしい。ところが、着替えと手洗いを済ませて戻ったその先に待っていたのは、すでに気持ちが切り替わった柴犬たちの姿だった。
この出来事を漫画にすると、読者からは「めちゃくちゃわかります」「手を洗うか悩むレベル」という共感の声が相次いだという。猫派や大型犬の飼い主からも似た体験談が寄せられ、動物と暮らす人なら誰もが一度は経験する瞬間であることが伝わってくる。外出のたびに歓迎されるというユウコトリトリさんは、「留守にする時間が長ければ長いほど、帰宅時の熱量が増している気がします」と明かしてくれた。
一方で、その熱が冷めるのも早いそうで、「柴犬フィーバータイムはものの数十秒で終了するので、『さっきまでの熱量はどこいった？』と毎回思います」と語るユウコトリトリさん。「急に飽きるので取りこぼさないようにこちらも必死です(笑)！」と話してくれた。
短いけれど、確かに存在する柴犬のフィーバータイム。その一瞬のために帰宅が特別になる「柴犬あるあるエピソード」は、クスッと笑えて共感できる作品だ。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)