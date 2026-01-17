高級感をまとい、快適に歩く。進化した定番モデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
やわらかく、しなやかに。足元から心地よさが続くスニーカー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、人気モデル「YV996」を、より高級感をまとったデザインにアップデートしたアイテムだ。ベルト部分にロゴを追加し、見た目の上質さがさらにアップ。ヒール部のシャイニーなNBロゴもアクセントとなり、足元に洗練された印象を添えてくれる。
ミッドソールにはC-CAPを搭載し、クッション性を保ちながら、かかと部のCRがしっかりとした安定感を実現。歩行時のブレを抑え、快適な履き心地が続く。アウトソールにはLightweight solid rubberを採用し、通常のsolid rubberよりも柔らかい硬度で足当たりが優しく、屈曲性も向上している。
ゴム紐はしっかり伸縮し、面ファスナーを開けばスリップオン感覚で簡単に履けるため、忙しい朝でもスムーズに足入れできる。インソールは取り外し可能で、お手入れしやすく清潔に保てるのも嬉しいポイントだ。
高級感、履きやすさ、快適性をバランスよく備えたこのアイテムは、日常の足元をスタイリッシュに彩る一足となっている。
