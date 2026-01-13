これは家事レベル上がるやつ！泡×温水×UVで、衣類をまるごと清潔ケア。 【東芝】の高性能ドラム洗濯機、Amazonで今すぐチェック！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
落とす、乾かす、守るを一台で。暮らしを変えるプレミアム洗濯体験【東芝】の洗濯機がAmazonに登場!
東芝の洗濯機は、ウルトラファインバブルと温水の力を組み合わせ、衣類の奥に潜む汚れまでしっかり落とす高性能ドラム式洗濯乾燥機。ナノサイズの泡が繊維の奥まで浸透し、皮脂汚れを浮かせて黄ばみを予防。さらにマイクロバブルが落とした汚れの再付着を防ぎ、白さを長く保つ洗い上がりを実現する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
乾燥にはヒートポンプ除湿方式を採用し、加湿運転を加えることで乾きすぎによるシワを抑え、タオルはふんわりとした仕上がりに。湿度センサーが衣類の乾き具合を見極め、乾燥しすぎを防ぐことで、時短にも節電にもつながる。
→【アイテム詳細を見る】
液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能を搭載し、毎回の計量の手間を軽減。適量を自動で判断して投入するため、使いすぎを防ぎ経済的。残量が少なくなると知らせてくれるのも便利だ。
→【アイテム詳細を見る】
洗浄力、乾燥性能、静音性、使いやすさ、そしてスマート機能まで、日々の洗濯を快適にする工夫を詰め込んだ一台となっている。
落とす、乾かす、守るを一台で。暮らしを変えるプレミアム洗濯体験【東芝】の洗濯機がAmazonに登場!
東芝の洗濯機は、ウルトラファインバブルと温水の力を組み合わせ、衣類の奥に潜む汚れまでしっかり落とす高性能ドラム式洗濯乾燥機。ナノサイズの泡が繊維の奥まで浸透し、皮脂汚れを浮かせて黄ばみを予防。さらにマイクロバブルが落とした汚れの再付着を防ぎ、白さを長く保つ洗い上がりを実現する。
→【アイテム詳細を見る】
乾燥にはヒートポンプ除湿方式を採用し、加湿運転を加えることで乾きすぎによるシワを抑え、タオルはふんわりとした仕上がりに。湿度センサーが衣類の乾き具合を見極め、乾燥しすぎを防ぐことで、時短にも節電にもつながる。
→【アイテム詳細を見る】
液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能を搭載し、毎回の計量の手間を軽減。適量を自動で判断して投入するため、使いすぎを防ぎ経済的。残量が少なくなると知らせてくれるのも便利だ。
→【アイテム詳細を見る】
洗浄力、乾燥性能、静音性、使いやすさ、そしてスマート機能まで、日々の洗濯を快適にする工夫を詰め込んだ一台となっている。