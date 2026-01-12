スヌーピーデザインのかわいいボアバッグで冬のおしゃれを格上げ！「IT′S DEMO」発の毎日使える2タイプを大解剖！
ライフスタイルストア「IT'S DEMO(イッツデモ)」に、スヌーピーをデザインしたバッグが登場。冬らしい素材使いが映え、毎日でも持ち歩きたい相棒のような2タイプだ。
■「ちょっとそこまで」にぴったりなミニトートは機能性もパーフェクト！
ハリのある素材にボア素材のポケットと「PEANUTS(ピーナッツ)」の仲間たちの刺しゅうをあしらった「＜PEANUTS＞ボア切替ミニトート」(各4400円)は、コンパクトながらも収納力抜群なアイテム。カラーは、グレー、ブラック、アイボリーの3色で、色によって刺しゅうデザインが異なる。
刺しゅうがあしらわれたボア部分はポケットになっていて、すぐに取り出したいスマホや鍵などを入れておくのに便利。内側にもポケットが付いており、うち1つはファスナーで閉じることが可能。天面がファスナー仕様なのもうれしい！財布などの貴重品や、他人に見られたくないエチケットポーチなども、安心して収納できる。しっかりとしたつくりで、自立してくれるのも高ポイントだ。
■スマホと財布はこっちに！メインバッグとは別で使いたいデイリーショルダー
ミニトートのようにも、巾着のように絞っても使える「＜PEANUTS＞ボア刺繍ショルダー」(各4070円)も、グレー、アイボリー、ブラックの3色展開。こちらはショルダーストラップ以外もこもこのボア素材で、刺しゅうデザインのかわいらしさがさらに引き立つデザインだ。
小ぶりに見えるけれど、長財布もすっぽり入る高さ26×幅22×マチ2.5センチのちょうどいいサイズ感で、コーディネートのアクセントにもぴったり！内側にポケットが2つあり、小さいながらも荷物を整理しておける工夫が備わっている。手持ちでもショルダーでも使える2WAYなのも便利！
以上のアイテムは「IT'S DEMO」の店舗および、「ワールドオンラインストア」にて販売中。どちらのタイプがいいか迷っている人はぜひチェックを！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
