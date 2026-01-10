25年前の職場は“無法地帯”だった？ 上司のセクハラ、デスクで喫煙…令和では即アウトな日常【作者に聞く】
4月に新入社員を見かけたオムニウッチーさん(@omni_uttii821)は、自身が新社会人だった25年前を回想する。「早めに出社して机を拭く」「お茶を入れる」「資料を人数分コピーする」といった雑務が、女性社員の役割とされていた時代だ。今思えばコンプライアンス違反だらけだったという『あの頃は…』を紹介するとともに、オムニウッチーさんに話を聞いた。
■タバコの煙とセクハラが日常茶飯事
オムニウッチーさんが25年前の新社会人時代を振り返る。当時は女性社員がお茶汲みや電話番をするのが当然とされ、オフィス環境も現在とは大きく異なっていた。今では喫煙室を探すのも一苦労だが、当時は自席での喫煙が当たり前。タバコの煙が充満するフロアで働いていたという。
労働条件も過酷だった。事務職でありながら隔週土曜日はフル出勤で、年間休日は84日。12月は大みそかの前日まで勤務し、正月休みはわずか4日しかなかった。現在の労働基準法と比較しても、かなり厳しい環境だ。
しかし、時代は就職氷河期。簡単に転職もできず、いきなり触ってくる上司からのセクハラにも耐えなければならなかった。「今考えると恐ろしいですが、本当によくある日常でした」「お菓子配りや飲み会のお酌もありました」など、同世代からは共感の声も多い。
■令和の新社会人へエール
オムニウッチーさんは当時について、「振り返ればあり得ないことばかりですが、当時はそれが当たり前だと思っていました」と語る。一方で、「どの時代でも大変なことはあると思いますが、今はいろいろな働き方ができる時代。自分に合った仕事を探せるよい時代になったなと感じています」と、環境の変化を前向きに捉えている。
平成世代の読者からは「開いた口がふさがらない！ こういう時代を生きてきた人と令和の新卒では、埋められない溝があるのも仕方ない」とのコメントも寄せられた。徐々に変化していった社会のなかで、新社会人も頑張ってほしいと、オムニウッチーさんはエールを送っている。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
