【限界】「出勤前の景気付け」で飲酒？常識が通じない同僚が震える店長に放った「逆ギレ」の破壊力がヤバい【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／勤務前の飲酒…派遣スタッフの仰天の言い分がスゴい！
「出勤前には飲み終わってます！」「時間外で私が何をしようが指示する権利はありません！」。そんな自分本位な“正論”をまくしたてる派遣スタッフに遭遇したらどうするだろうか。アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵さん(@yuki_zo_08)が描く漫画『女社会の知られざる闇。』から、酒とにおいのトラブルを巻き起こした北内さん(仮名)のエピソードを紹介する。
■「出勤前の景気付け」で飲酒？
今回登場する北内さんの問題は、酒のにおいだけではなかった。なんと3カ月もの間シャワーを浴びておらず、彼女から漂う“不潔臭”は強烈だったという。ゆき蔵さんが勤務していたのは20〜40代女性を対象としたデパート内のアパレルブランド。せっかく来店した客も、においに耐えかねて店から逃げていく有様だった。
意を決して注意しても「私、体臭薄いんで特に問題はないです」と暖簾(のれん)に腕押し状態。そんな折、スタッフルームで北内さんの私物バッグからアルコールの空き缶が転がり出てくる事件が発生する。
「バッグの中に飲み終えた缶が入っていたということは、おそらく直前まで飲んでいたのだと思います。出勤前の景気付けだったのかな…と」 ゆき蔵さんは当時の状況をそう推測する。
■鬼店長の制裁と「はぁ」という返事
体臭やアルコール臭の指摘はデリケートで難しい問題だ。しかし、この件は意外な形で決着を見る。 「注意しづらかったですが、そこは“無敵の鬼ヶ島店長”のおかげで解決しました！いつもは私たちを泣かせる鬼店長ですが、まさか有効活用できる日がくるとは(笑)」
また、北内さんの勤務態度にも現場は手を焼いていた。 「彼女の場合、『はい』『わかりました』といった返事がすべて『はぁ』なんです。ちゃんと理解しているのかもわかりづらく、毎回イライラしてストレスがたまりました。『はい』というハッキリとした返事は仕事の基本ですよね」
労働基準法では休憩時間の自由利用が認められているとはいえ、職場に迷惑をかけ、職務専念義務を怠る行為まで許されるわけではない。持論と権利ばかりを主張して周囲を困惑させた北内さんの顛末(てんまつ)は、漫画本編で描かれている。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。