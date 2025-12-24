差がつくセーターの選び方「隠すよりも見せる」ギャップがあるデザイン





「素肌とセーター」のいい関係

セーターの醍醐味はふいにのぞく素肌とのギャップ。肌を包み込むような、セーターの暖かくやさしい質感が相まって、簡単にキレイがかなう。分かりやすい色気でも、単なるルーズさでもない。デコルテや腕をあえてのぞかせることで生まれる「隙のある女らしさ」を演出するセーターをピックアップ。







ネックラインの程よい肌感＋毛足長めのシャギー



グレーウールニットトップス／RHC（RHC ロンハーマン）

ファーに近い華やかさがあるシャギーニットは、くすんだ色みを選びひかえめな甘さに調整。デニムと合わせた鉄板スタイルを、地味でも派手でもない絶妙な存在感に。バックオープンデザインで、後ろ姿はセンシュアルなムード。あどけなさと大人っぽさを1枚で表現できるから、デニムでくずしてもほどよいあんばいに仕上がる。







クチュールのような色と形

パフスリーブニットトップス、ワイドデニムパンツ／以上バナナ・リパブリック

可愛くも高級感のある色。ひじ下から素肌を見せることで抜けが生まれ、甘さが中和される。素材は保温性に優れたアルパカ混。見た目は軽やかでも「しっかり暖かい」という機能性が、真冬のハーフスリーブという選択を後押しする。







