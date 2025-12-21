父親の“婚約者”に一目惚れ!?突然かわいすぎる婚約者を連れてきた父に困惑する男子高校生【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子供の頃から漫画が好きで毎日漫画を描いていたというわたりさえ(@watarisae)さん。漫画家を目指してちゃんと描き始めたのは20代になってからで、現在は、竹書房のウェブコミック配信サイト「ストーリアダッシュ」にて「あくまで魔女の誘惑ですから 」を連載中の漫画家だ。
今回紹介する彼女の作品「父親が婚約者を連れてきた話」は、第1話を掲載した際から「こういう読者も振り回される系嫌いじゃないw」「待って？好き。続きどこ？」「連載化してくれ…頼む…」と読者が沸いた作品！わたりさえさんに作品の見どころや今後の展開について話を聞いてみた。
本作は、突然父親がかわいくて若い婚約者を連れてくるところからはじまる。どんなキャラが登場するのか作者のわたりさんに聞いてみると、「主人公はどこにでもいる普通の高校生の男の子です。父親が連れてきた婚約者は、純粋で一途な女子大生。そしてそんな二人をかき乱すのが、言葉足らずなお父さんです」と説明してくれた。
この3人の会話がストーリーの軸になっており、作者は「お父さんの言葉足らずのせいで、主人公がひたすら勘違いをしてしまっていく…という“すれ違い”のおもしろさ。かわいらしいラブコメなのでぜひ楽しんで読んでみてください」と見どころを語った。
得意とする漫画の分野について尋ねると、「得意というか描いててとても楽しいのはかわいい女の子ですね」と語るわたりさん。本作に登場するかなでさんもとても魅力的に描かれていて、その魅力に振り回される主人公の和希の姿がおもしろい。読者からは「早く勘違いに気づいてほしいような、まだこのままを見ていたいような♡」という声があがった。
どんどんすれ違っていきながらもお互いに惹かれていく様子が、もどかしくも心地よい「父親が婚約者を連れてきた話」。“両片思い”の様子をドキドキしながら楽しんでみてほしい。
取材協力：わたりさえ(@watarisae)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。