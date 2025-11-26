ワクワクギミック満載！クリスマスプレゼントにも最適【レゴ】の「北極探検船」でワクワクの探検ごっこ♪Amazonで今すぐチェック！
水に浮かぶ大型探検船⁉ワクワクギミックが満載☆クリスマスプレゼントにも喜ばれる【レゴ】の「北極探検船」でワクワクの探検ごっこ♪Amazonで今すぐチェック！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
レゴ(R)シティ 北極探検船で水平線の彼方に向けて出発！水に浮かべて遊べる大型探検船は、本物の北極探検隊のようにお子さまをワクワクさせるギミックが満載。
レゴ(R)シティシリーズの組み立てセットは、リアルなモデルと、愉快なキャラクターたちがクリエイティブな遊びのひらめきを与え、お子さまの探究心を応援。
ディテールにこだわった操縦室のデッキ、開閉する船体、動くクレーンなど、楽しいギミックが満載。
ヘリコプターやゴムボート、潜水艇、バイキングの難破船、宝箱、ミニフィギュア7体、オルカの動物フィギュアが付属し、リアルな探検ごっこを楽しめる。
