【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2025年12月の恋愛運UPヘア》
秋から冬へと移り変わっていく11月は「ヘアスタイルも冬仕様に」と意識を向ける方も少なくないと思います。そこで今回は、デビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別の《2025年11月の恋愛運UPヘア》を占っていただきました。
牡羊座
癒し力があるとモテ度がアップする時。ショートボブ×ゆるふわのスタイルにするのがオススメです。
牡牛座
双子座
現実主義な所を見せると印象がアップする時。ポニーテール×ヘアアクセサリーの工夫をするスタイルがオススメです。
蟹座
フットワークの軽さを見せておくと距離が近づきやすい時。ストレートヘア×ハイライトのスタイルにするのがオススメです。
獅子座
真面目な雰囲気を見せておくと印象がアップしやすい時。黒髪×韓国風ウエーブのスタイルにするのがオススメです。
乙女座
自分を自分で満たせると運気がアップする時。ツインテール×三つ編み×レッドブラウンのスタイルにするのがオススメです。
天秤座
頑張り屋さんな所を見せると難を回避できやすい時。お団子×アメピンのスタイルにするのがオススメです。
蠍座
変わっていく勇気があると関係を好転させやすい時。くびれスタイル×透け前髪のスタイルにするのがオススメです。
射手座
準備などをしっかりするとメンタルを安定させやすい時。ボブヘア×インナーカラーのスタイルにするのがオススメです。
山羊座
自分の印象を崩さない行動が大事な時。ハーフアップ×ヘアアクセに拘るスタイルがオススメです。
水瓶座
周囲と調和をとれる方が注目してもらえる時。ポニーテール×リボンのスタイルがオススメです。
魚座
自分を持っていると印象がアップしやすい時。ボブヘア×パーマのスタイルにするのがオススメです。
恋の行く末は自分自身で作るスタイルでも変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき恋愛面をさらに充実させていきましょうね。＜占い：咲良（さら）＞