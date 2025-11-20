毛布みたいなぬくもり。履いた瞬間、全身ぽかぽか【アルファックス】のルームソックスがAmazonに登場中‼
電気いらずで、ずっとあったか。節電にもなる冬の定番【アルファックス】のルームソックスがAmazonに登場!
アルファックスのルームソックスは、ふわふわの両面起毛素材が暖かい空気層をつくり、履いた瞬間から全身をぽかぽかに包み込む防寒アイテム。
まるで毛布をまとったような厚みのある生地が、朝の冷え込みや室内の寒さをしっかり防ぎ、くつろぎタイムや就寝時にも快適な温もりを提供する。
足先が出せる構造により、スリッパを履いたままトイレやキッチンに移動できるほか、暑いときには足先を開放してムレを防止。太もも部分には調節可能なストッパーを搭載し、歩いてもズレ落ちにくい設計となっている。
カラーはブラウンとグレーの2色展開。サイズはMとLから選べる。電気を使わず暖かさをキープできるため、節電にもつながるアイテムだ。
